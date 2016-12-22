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WSJ узнала о неспособности саудовцев компенсировать иранскую нефть
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WSJ узнала о неспособности саудовцев компенсировать иранскую нефть
Экономика, 00:11
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WSJ узнала о неспособности саудовцев компенсировать иранскую нефть
Источники газеты рассказали, что после введения санкций против нефтяных компаний Ирана Эр-Рияд не сможет компенсировать дефицит нефти на мировом рынке. В результате цена на нефть может вырасти до $90-100 за баррель
Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Саудовская Аравия не в состоянии компенсировать дефицит нефти на мировом рынке после того, как с него из-за санкций США уйдет иранская нефть, сообщает The Wall Street Journal.

Государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramco за последние два месяца увеличила добычу нефти на 400 тыс. барр. в сутки, и сейчас страна производит 10,4 млн барр. нефти в день. В случае полного прекращения поставок нефти из Ирана нужно будет компенсировать выпадение 1,9 млн барр. в день.

По словам источников, знакомых с вопросом, саудовские чиновники считают, что производить 11 млн барр. в сутки будет трудно, даже если такой уровень добычи будет поддерживаться всего несколько месяцев.

Еще один собеседник издания, проинформированный о производственных мощностях Саудовской Аравии, отметил, что королевство сможет выдерживать уровень добычи 11 млн барр. в день в течение полугода.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Саудовская Аравия не сможет достичь уровня добычи нефти в 12 млн барр. в день.

Один из нефтяных трейдеров в беседе с изданием допустил, что санкции против Ирана могут привести к росту цены на нефть до $90 или даже до $100 за баррель.

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Один из покупателей нефти рассказал, что Saudi Aramco предложила ему купить не популярный сорт легкой нефти, а «среднюю и тяжелую нефть», поскольку на самый востребованный сорт сейчас очень большой спрос.

В июне президент США Дональд Трамп заявил, что король Саудовской Аравии Сальман Аль Сауд согласился увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Это произошло после того, как страны ОПЕК одобрили увеличение добычи в рамках соглашения ОПЕК+ до 1 млн барр. в сутки. Однако министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил тогда, что фактически совокупный рост добычи составит 600 тыс. барр. в сутки, так как «несколько членов ОПЕК не в состоянии поднять производство».

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20 сентября Трамп потребовал от ОПЕК «сейчас же снизить цены на нефть». «Мы защищаем страны Ближнего Востока. Они не будут долго в безопасности без нас, и, несмотря на это, они продолжают добиваться повышения цен на нефть! Мы это запомним», — заявил тогда американский лидер.

В начале августа Трамп подписал указ о восстановлении снятых в 2015 году санкций против Ирана. Касающаяся поставок нефти часть санкций вступит в силу 4 ноября. Ограничения вводятся против иранских нефтяных компаний и трейдеров, а именно Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), ее «дочки» Naftiran Intertrade Company (NICO), а также Национальной иранской танкерной компании (National Iranian Tanker Company, NITC).

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: нефть Brent , Санкции , Иран
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