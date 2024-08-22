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Война санкций ,  
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Венгрия предложила новую схему транзита нефти через Украину

Венгерская MOL предложила обеспечить транзит российской нефти через Украину
Сюжет
Война санкций
Mol предложила взять на себя ответственность за поставки российской нефти через Украину, однако в Венгрии назвали эту схему более дорогой и рискованной, пишет Reuters. В июне Киев запретил транзит ЛУКОЙЛа по трубопроводу «Дружба»
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Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Венгерская нефтегазовая компания Mol ведет переговоры о новой схеме транзита российской нефти через территорию Украины, в соответствии с которой она будет нести ответственность за поставки, пишет Reuters со ссылкой на главу канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергея Гуйяша.

Гуйяш рассказал, что Mol ищет альтернативные решения после того, как Украина запретила транспортировку нефти ЛУКОЙЛа по ее трубопроводам. Вместе с тем, отметил глава канцелярии Орбана, новая схема транзита будет более дорогостоящей и рискованной.

РБК направил запросы в пресс-службы Минэнерго и «Транснефти».

Украина расширила санкции против ЛУКОЙЛа в июне 2024 года, запретив компании транзит нефти по своей территории. В результате топливо перестали получать Венгрия и Словакия. В июле глава венгерского МИДа Петер Сийярто рассказывал о работе Mol и ЛУКОЙЛа над юридическим решением этой проблемы.

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Фото:Елена Майорова / Global Look Press
Поставки российской нефти осуществлялись по нефтепроводу «Дружба». Изначально топливо поступало в белорусский Мозырь, после чего разделялось на северную (через Белоруссию и Польшу в Германию) и южную (через Украину, Словакию, Чехию и Венгрию) ветви.

После начала военной операции на Украине ЕС запретил транспортировку российской нефти и нефтепродуктов по морю. Сначала для «Дружбы» сделали исключение, однако в июне 2023 года под санкции попали поставки по северной ветви нефтепровода.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Татьяна Киселева
Россия Украина Венгрия Виктор Орбан нефть транзит ЛУКОЙЛ «Дружба»
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