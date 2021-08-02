В США начался отсчет до «часа Х», когда закончатся деньги

В США вновь начал действовать потолок государственного долга. Если конгресс его не повысит или опять не приостановит, то осенью существует теоретическая возможность наступления дефолта

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В США начал действовать лимит госдолга, приостановленный конгрессом в августе 2019 года. Об этом пишет Bloomberg.

Два года назад потолок федерального долга был временно зафиксирован на уровне $22 трлн. Правительству было разрешено занимать на рынке ровно столько, сколько нужно для покрытия бюджетного дефицита, невзирая на лимит. Теперь срок этой «привилегии» истек: ограничение по уровню госдолга снова вступило в силу.

Как отмечает агентство, лимит после двухлетней заморозки восстановлен на уровне $22 трлн плюс накопленная задолженность с августа 2019-го. Теперь потолок равен $28,5 трлн. Примерно столько же составляет фактический госдолг США. По состоянию на 29 июля общий госдолг США составляет чуть менее $28,5 трлн, то есть правительство лишилось возможности наращивать долг через размещение новых госбумаг (можно только рефинансировать погашаемые бумаги — тогда долг меняться не будет).

Чтобы решить вопрос с потолком госдолга, конгрессу необходимо либо снова приостанавливать действие лимита, либо повышать его до определенного уровня. При достижении предела госдолга Минфину США не остается ничего иного, как полагаться на денежные остатки на счетах (около $450 млрд на конец июля) и поступление доходов за вычетом планируемых расходов бюджета, а также принимать «чрезвычайные меры» по финансированию своих обязательств. Министерство начало принимать особые меры (включают приостановку выпуска ряда специальных бумаг, использование некоторых долговых инструментов, которые не идут в зачет долгового лимита и т.д.) в пятницу, 30 июля.