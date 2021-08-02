В США начался отсчет до «часа Х», когда закончатся деньги

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 73,02 (-0,12) Инвестиции, 12:41
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 86,77 (-0,22) Инвестиции, 12:41
Как планировать деловые поездки без штрафов за отмену билетов РБК и Smartway, 13:24 Стали известны возможные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов Спорт, 13:24 СК заявил о державшем пропавшую на Алтае девочку в подвале мужчине Общество, 13:12 В Стамбуле пропал двадцатилетний россиянин Общество, 13:07 Почему освоение шельфа не мешает благополучию морских обитателей РБК и «Газпром нефть», 13:00 В МИД Франции назвали честью для ЕС возможность дать убежище Тимановской Политика, 12:59 Российский борец гарантировал себе олимпийскую медаль Спорт, 12:58 Российские компании стали конкурентами за контракты на онкопрепараты Бизнес, 12:57 Пять полезных инструментов для управления рекламой в Google Pro, 12:55 Лидер американских гимнасток выступит в последнем виде на Олимпиаде Спорт, 12:53 Шуточный токен Dogelon Mars мгновенно подорожал на 50 000% из-за сбоя Крипто, 12:49 Вирусологи оценили факторы невосприимчивости некоторых людей к COVID-19 Общество, 12:48 МВД ответило на идею вернуть в паспорт графу «национальность» Общество, 12:46 Беглого первого президента Киргизии привезли к следователям в Бишкеке Политика, 12:44
Экономика ,  
0 

В США начался отсчет до «часа Х», когда закончатся деньги

В США вновь начал действовать потолок государственного долга. Если конгресс его не повысит или опять не приостановит, то осенью существует теоретическая возможность наступления дефолта
Фото: J. David Ake / AP
Фото: J. David Ake / AP

В США начал действовать лимит госдолга, приостановленный конгрессом в августе 2019 года. Об этом пишет Bloomberg.

Два года назад потолок федерального долга был временно зафиксирован на уровне $22 трлн. Правительству было разрешено занимать на рынке ровно столько, сколько нужно для покрытия бюджетного дефицита, невзирая на лимит. Теперь срок этой «привилегии» истек: ограничение по уровню госдолга снова вступило в силу.

Как отмечает агентство, лимит после двухлетней заморозки восстановлен на уровне $22 трлн плюс накопленная задолженность с августа 2019-го. Теперь потолок равен $28,5 трлн. Примерно столько же составляет фактический госдолг США. По состоянию на 29 июля общий госдолг США составляет чуть менее $28,5 трлн, то есть правительство лишилось возможности наращивать долг через размещение новых госбумаг (можно только рефинансировать погашаемые бумаги — тогда долг меняться не будет).

Moody's назвало экономики с наибольшими потерями от пандемии
Экономика
Фото:Идрис Мохаммед / РИА Новости

Чтобы решить вопрос с потолком госдолга, конгрессу необходимо либо снова приостанавливать действие лимита, либо повышать его до определенного уровня. При достижении предела госдолга Минфину США не остается ничего иного, как полагаться на денежные остатки на счетах (около $450 млрд на конец июля) и поступление доходов за вычетом планируемых расходов бюджета, а также принимать «чрезвычайные меры» по финансированию своих обязательств. Министерство начало принимать особые меры (включают приостановку выпуска ряда специальных бумаг, использование некоторых долговых инструментов, которые не идут в зачет долгового лимита и т.д.) в пятницу, 30 июля.

Если все эти меры будут исчерпаны, а потолок госдолга не поднят или приостановлен, в октябре или ноябре правительство США не сможет выполнять часть своих обычных расходных обязательств и теоретически может допустить дефолт по госбумагам.

Как правило, «война» за долговой лимит используется демократами и республиканцами в качестве способа выторговать для себя какие-то уступки по структуре и расходам бюджета. В июле лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл заявил, что республиканцы не собираются голосовать за повышение лимита. Как писало издание Politico, в последний раз, когда Макконнелл и его однопартийцы из Республиканской партии предъявляли президенту-демократу требования о пределе госдолга, кредитный рейтинг США был понижен (это произошло в 2011 году впервые в истории страны).

Читайте на РБК Pro
Можно ли отстранить от работы или уволить антиваксера. Что говорит закон Фото: пресс-служба ReForum Winning the hearts Джон Суини — РБК Pro: «Мировой крах был спровоцирован десятком человек» С июля ФНС по-новому проверяет декларации компаний. Что изменилось Банки назвали главные угрозы бесконтрольного роста экосистем в России

Тогда из-за межпартийной борьбы в конгрессе американское казначейство лишилось возможности наращивать госдолг для бесперебойного финансирования правительственных программ и обслуживания процентов по долгу. В 2011-м такая ситуация продлилась два с половиной месяца и привела к реальной угрозе дефолта в США. Кризис повторился в октябре 2013 года, когда федеральное правительство на 16 дней прерывало работу из-за того, что конгрессмены вовремя не утвердили бюджет (этот вопрос был увязан с потолком госдолга).

Авторы
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Михаил Юшков Михаил Юшков
США госдолг дефолт
Материалы по теме
СМИ узнали о планах США ввести санкции против госдолга России
Политика
Мосбиржа начнет отклонять заявки из США на покупки рублевого госдолга
Финансы
В ФРС США назвали условие для изменения ставки
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter