В «Роснефти» назвали троллингом идею Минфина о налоге на попутный газ

Предложения Минфина о повышении ставки НДПИ на нефть и введении налога на попутный нефтяной газ для компенсации льгот Приобского месторождения — это хулиганство, троллинг и пиар, заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев

Приобское месторождение (Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев назвал предложение Минфина о повышении НДПИ на нефть и введении НДПИ на попутный нефтяной газ для компенсации льгот Приобскому месторождению хулиганством, троллингом и дешевым пиаром.

«Минфин, очевидно, по причине отсутствия содержательных аргументов, перешел на троллинг. Когда этим занимаются частные компании или оппозиция, это можно понять, но когда этим занимается Министерство финансов, то воображение отдыхает», — сказал он РБК.

«Кстати, НДПИ на попутный газ — это вообще вредительство. Они что, хотят, чтобы мы его в факелах сжигали? Как в Америке?» — добавил Леонтьев.

Пресс-секретарь «Роснефти» посетовал, что серьезные структуры правительства общаются с компанией по принципу демагогии: «Давайте вся отрасль заплатит за льготы Сечину (глава «Роснефти». — РБК) и Дюкову (глава «Газпром нефти». — РБК)! Это жесткий троллинг, достойный позиции митингующих с плакатами. Если бы глава департамента налоговой политики ведомства Алексей Сазанов не подтвердил это лично, я бы в это не поверил», — сказал он.

В четверг, 22 августа, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что Минфин может повысить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за нефть и установить тариф на попутный нефтяной газ, чтобы компенсировать 600 млрд руб. выпадающих доходов, возникающих в случае предоставления льгот разрабатывающим Приобское месторождение «Роснефти» и «Газпром нефти».