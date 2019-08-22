Минфин объяснил необходимость повышения налогов в нефтяной отрасли

Повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефти и введение НДПИ на попутный нефтяной газ является вынужденной мерой, призванной компенсировать предоставление льгот Приобскому месторождению, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина. Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил о таких планах ведомства.

«Да, это действительно наше предложение. Оно связано исключительно с принятым решением о новой льготе для Приобского месторождения. Цена этой льготы — 60 млрд руб. в год (при цене нефти в диапазоне $55–60 за баррель)», — цитирует пресс-служба Минфина главу департамента налоговой и таможенной политики Алексея Сазанова.

По его словам, речь идет о доходах, которые уже заложены в бюджет, а потому их нельзя «просто отдать».

«Нужно искать компенсацию, чтобы в полном объеме была возможность финансировать уже учтенные в бюджете расходные обязательства. Мы ищем источники компенсации, и ввести НДПИ на попутный газ — один из них. У нас нет другого выбора», — пояснил Сазанов.