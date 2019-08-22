СМИ узнали об идее повысить НДПИ из-за льгот для месторождения «Роснефти»

По данным газеты «Коммерсант», Минфин рассматривает возможность повышения налога на добычу полезных ископаемых и его введение на добычу попутного газа. Это могут сделать в случае предоставления льгот Приобскому месторождению

Фото: Георгий Гранин / РИА Новости

Минфин может повысить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за нефть и установить тариф на попутный нефтяной газ, чтобы компенсировать 600 млрд руб. выпадающих доходов, возникающих в случае предоставления льгот разрабатывающим Приобское месторождение «Роснефти» и «Газпромнефти», пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Собеседники издания не уточнили, какой объем повышения налога за добычу нефти необходим чтобы компенсировать льготы и какой размер НДПИ в данном случае нужно установить на попутный нефтяной газ.

Один из источников «Коммерсанта» заявил, что Минфин может привязать размер вычета НДПИ к нефтяным котировкам, поставив такое условие для предоставления льгот.

«Роснефть» просила предоставить ей десятилетний вычет по данному налогу на 46 млрд руб. в год, «Газпромнефть» — на 13,5 млрд руб. в год, пишет издание. Первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров 21 августа заявил, что глава государства одобрил льготы. По его словам, данный стимул позволит добывать на Приобском месторождении более 70 млн т нефти, сумма доходов государства за счет дополнительно выплаченных налогов составит 660 млрд, а дивидендный поток — 120 млрд руб.