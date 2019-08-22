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Бизнес ,  
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СМИ узнали об идее повысить НДПИ из-за льгот для месторождения «Роснефти»
По данным газеты «Коммерсант», Минфин рассматривает возможность повышения налога на добычу полезных ископаемых и его введение на добычу попутного газа. Это могут сделать в случае предоставления льгот Приобскому месторождению
Фото: Георгий Гранин / РИА Новости

Минфин может повысить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за нефть и установить тариф на попутный нефтяной газ, чтобы компенсировать 600 млрд руб. выпадающих доходов, возникающих в случае предоставления льгот разрабатывающим Приобское месторождение «Роснефти» и «Газпромнефти», пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Собеседники издания не уточнили, какой объем повышения налога за добычу нефти необходим чтобы компенсировать льготы и какой размер НДПИ в данном случае нужно установить на попутный нефтяной газ.

Один из источников «Коммерсанта» заявил, что Минфин может привязать размер вычета НДПИ к нефтяным котировкам, поставив такое условие для предоставления льгот.

Бизнес
Во сколько обойдутся новые льготы для нефтяного месторождения «Роснефти»

«Роснефть» просила предоставить ей десятилетний вычет по данному налогу на 46 млрд руб. в год, «Газпромнефть» — на 13,5 млрд руб. в год, пишет издание. Первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров 21 августа заявил, что глава государства одобрил льготы. По его словам, данный стимул позволит добывать на Приобском месторождении более 70 млн т нефти, сумма доходов государства за счет дополнительно выплаченных налогов составит 660 млрд, а дивидендный поток — 120 млрд руб.

В июле президент России Владимир Путин ввел мораторий на господдержку нефтяных месторождений, ограничения действуют до 31 декабря. Глава государства также поручил до 1 декабря завершить инвентаризацию запасов нефтяных месторождений на предмет экономической эффективности их освоения с учетом текущих налоговых условий. Правительству предстоит создать единые критерии и требования к экономическому обоснованию для господдержки месторождений.

Автор: Константин Нагаев
Теги: льготы, налоги, добыча нефти
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