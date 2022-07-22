Пшеница на бирже в США подешевела на 5% после стамбульского соглашения

Биржевая цена на пшеницу снизилась до уровня начала февраля. Ранее Россия и Украина заключили с Турцией сделку по украинскому зерну и экспорту российских товаров

Фото: Janos Kummer / Getty Images

Стоимость пшеницы упала на 5% после того, как Россия и Украина подписали в Турции соглашения по экспорту украинского зерна и снятию ограничений на поставку российских продуктов, следует из данных торгов на Чикагской товарной бирже.

По состоянию на 19:43 мск июльский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дешевел на 5,05%, до $7,65 за бушель. Это минимум с 10 февраля.

С конца февраля стоимость пшеницы била рекорды на фоне опасений дефицита поставок: с начала российской спецоперации в украинских портах оказались заблокированы миллионы тонн зерна.

В ООН в блокировке обвинили Россию. Москва эти обвинения опровергла, указав на то, что суда не могут выйти, поскольку Киев заминировал порты. В Кремле также подчеркнули, что объем скопившегося на Украине зерна «сравнительно небольшой» и «решающей помощи» мировому рынку не окажет. А проблемы с продовольствием, как заявил президент Владимир Путин, начались еще до российской спецоперации.

Для урегулирования ситуации делегации России, Украины, Турции и ООН на прошлой неделе провели переговоры в Стамбуле. Затем вопрос экспорта украинского зерна также обсудили на встрече в Тегеране президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

В итоге 22 июля Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией так называемую продуктовую сделку. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, подписанный в Стамбуле пакет документов включает два соглашения. Первый предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, а второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из черноморских портов.

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Суда будут вывозить украинское зерно по морскому гуманитарному коридору. Их будут проверять как на выходе, так и на входе в Черное море. Проверка нужна, чтобы не допустить поставок оружия и провокаций, сказал Шойгу. Досмотром займутся представители четырехстороннего координационного центра, о создании которого в Стамбуле ранее договорились Россия, Украина, Турция и ООН.

В офисе президента Украины уточнили, что российские корабли не будут сопровождать транспорт с зерном. Киев также настоял на том, чтобы представителей России не было в украинских портах.