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Мишустин ответил Зюганову фразой «я радуюсь, когда кто-то богатеет»

Богатые люди приносят пользу, если выплачивают налоги, указал премьер-министр в ответ на критику со стороны коммунистов. Геннадий Зюганов заявлял, что «без смены курса» невозможно будет найти средства на расходы бюджета
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер Михаил Мишустин заявил, что рад, когда люди богатеют, но при условии, что они платят налоги. Премьер выступил на пленарном заседании Госдумы, трансляция заседания шла на сайте нижней палаты парламента.

Эту тему премьер затронул после того, как глава КПРФ Геннадий Зюганов подверг критике проводимую бюджетную политику, в частности — имущественное расслоение и нехватку средств на решение социальных проблем. «Мы обязаны тогда искать, откуда взять средства. И без смены курса, без национализации минерально-сырьевой базы и стратегических отраслей, без остановки оттока капитала, без прогрессивной шкалы налогов это невозможно», — заявил лидер КПРФ.

В ответ премьер заявил, что «можно много спорить о том, кому, как передавать накопленные капиталы, вопросы национализации обсуждать». «Но мы же понимаем, что очень важно в случае, если кто-то богатеет, чтобы та доля, которая должна переходить народу — а это налоги, которые сформулированы нашими законами, — честно платились», — ответил премьер.

«Я радуюсь, когда кто-то богатеет только по одной простой причине, что это означает в копилку региона, в копилку государства поступают столь необходимые ресурсы и средства для дальнейшего развития», — добавил Мишустин.

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Мишустин подчеркнул важность уплаты налогов для этого. «Очень важно, что в случае если кто-то богатеет, чтобы та доля, которая должна переходить народу, — это налоги, которые установлены нашими законами, которые вы все принимаете, — они честно платились. И вот здесь наведен порядок, здесь все прозрачно», — сказал премьер-министр.

Премьер указал на то, что в сфере налоговой политики правительством был принят ряд важных решений, поддержанных президентом, в их числе — ограничения на вывод капиталов из страны. «Ведь у нас в Кипр уходило под 5% соответствующих соглашений о выводе дивидендов. Огромная часть тех самых доходов, которая должна оставаться стране. Иной порой, когда кто-то владел компанией с российским производством или какой-то компанией из офшора и платил, соответственно, все основные дивиденды в офшор под 5%, а налог на прибыль, который оставался там у предприятий, был в разы меньше. Вот где беда», — заметил он.

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

25 марта президент Владимир Путин поручил отменить льготные налоговые ставки «для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета». Как поясняли в Минфине, налог на дивиденды, выводимые на зарубежные счета, коснется тех компаний, которые были специально созданы в зарубежной юрисдикции для оптимизации налогообложения. В качестве примера таких структур ведомство называло компании, зарегистрированные на Кипре. В апреле Минфин обратился к правительству Кипра с предложением повышения налоговых ставок на выплату дивидендов и процентов в двустороннем соглашении об избежании двойного налогообложения.

В июне Владимир Путин объявил об изменении в размере НДФЛ и уходе от шкалы плоского налогообложения. С 1 января 2021 года ставка налога вырастет с 13 до 15% для тех, кто получает более 5 млн руб. в год. Президент уточнил, что дополнительные средства, поступившие в бюджет, направят в том числе на лечение детей с тяжелыми заболеваниями и закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации.

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Михаил Мишустин, налоги
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