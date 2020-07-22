Мишустин ответил Зюганову фразой «я радуюсь, когда кто-то богатеет»

Богатые люди приносят пользу, если выплачивают налоги, указал премьер-министр в ответ на критику со стороны коммунистов. Геннадий Зюганов заявлял, что «без смены курса» невозможно будет найти средства на расходы бюджета

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер Михаил Мишустин заявил, что рад, когда люди богатеют, но при условии, что они платят налоги. Премьер выступил на пленарном заседании Госдумы, трансляция заседания шла на сайте нижней палаты парламента.

Эту тему премьер затронул после того, как глава КПРФ Геннадий Зюганов подверг критике проводимую бюджетную политику, в частности — имущественное расслоение и нехватку средств на решение социальных проблем. «Мы обязаны тогда искать, откуда взять средства. И без смены курса, без национализации минерально-сырьевой базы и стратегических отраслей, без остановки оттока капитала, без прогрессивной шкалы налогов это невозможно», — заявил лидер КПРФ.

В ответ премьер заявил, что «можно много спорить о том, кому, как передавать накопленные капиталы, вопросы национализации обсуждать». «Но мы же понимаем, что очень важно в случае, если кто-то богатеет, чтобы та доля, которая должна переходить народу — а это налоги, которые сформулированы нашими законами, — честно платились», — ответил премьер.

«Я радуюсь, когда кто-то богатеет только по одной простой причине, что это означает в копилку региона, в копилку государства поступают столь необходимые ресурсы и средства для дальнейшего развития», — добавил Мишустин.