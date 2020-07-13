Песков оценил просьбу миллионеров увеличить налоги для богатых

Власти России уже реализуют идею повышения налогов для богатых. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Так он прокомментировал обращение группы из 83 миллионеров к правительствам нескольких стран с просьбой повысить налоги для состоятельных людей для скорейшего восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса.

«В России уже [реализуется]», — сказал Песков в ответ на вопрос об отношении Кремля к этой идее.

Авторами письма, в частности, выступили американский актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство и внучка художника-мультипликатора Уолта Диснея Эбигейл Дисней.

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