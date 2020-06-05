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Пандемия коронавируса ,  
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Forbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%

По оценкам «Ренессанс Капитала» этого статуса могли лишиться около 37 тыс. человек. На конец прошлого года в России насчитывалось 246 тыс. долларовых миллионеров, сообщили ранее в Credit Suisse
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число долларовых миллионеров в России могло сократиться на 15% сообщил Forbes глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитал» Григорий Седов.

По оценкам Credit Suisse, по состоянию на конец 2019 года в России насчитывалось 246 тыс. долларовых миллионеров. Седов заявил, что этот статус могли потерять около 37 тыс. человек. Речь идет о так называемых пограничных миллионерах с активами в $1-2 млн, отметил он.

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Причинами этого могли стать переоценка курса валюты, если активы были в рублевой зоне, и обесценение стоимости бизнеса, считает представитель «Ренессанс Капитала».

Управляющий партнер Knight Frank Russia Алексей Новиков привел изданию другую оценку: по его словам, число долларовых миллионеров в стране снизилось на 10%. Часть денег они могли потерять на недвижимости, полагает он. По данным компании, недвижимость составляет в среднем до 22% портфелей российских клиентов, состояние которых превышает $1 млн. Еще около 18% от портфеля они хранят в наличной валюте, либо в валютных депозитах, и эти деньги свою стоимость не потеряли, отметил Новиков.

По подсчетам Forbes, за время пандемии число долларовых миллиардеров из России, напротив, увеличилось (с 102 до 104), а их совокупное состояние выросло c $392 млрд до $454 млрд. Журнал сравнил данные на конец мая с показателями 18 марта и выяснил, что за это время оно выросло на $62 млрд.

Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России
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Из-за экономического кризиса, вызванного пандемией, доходы будут падать у всех слоев общества, при этом состоятельные люди по-прежнему останутся богатыми, считает ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Основной удар на себя принял средний класс, который рискует скатиться в бедность, предупредил он. В первую очередь, по словам Кузьминова, это касается экономики услуг, в том числе интеллектуальных, и экономики впечатлений, которая давала пространство для развития новых креативных проектов.

В конце мая президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что из-за пандемии около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Forbes, миллионеры
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