Forbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%

По оценкам «Ренессанс Капитала» этого статуса могли лишиться около 37 тыс. человек. На конец прошлого года в России насчитывалось 246 тыс. долларовых миллионеров, сообщили ранее в Credit Suisse

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число долларовых миллионеров в России могло сократиться на 15% сообщил Forbes глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитал» Григорий Седов.

По оценкам Credit Suisse, по состоянию на конец 2019 года в России насчитывалось 246 тыс. долларовых миллионеров. Седов заявил, что этот статус могли потерять около 37 тыс. человек. Речь идет о так называемых пограничных миллионерах с активами в $1-2 млн, отметил он.

Причинами этого могли стать переоценка курса валюты, если активы были в рублевой зоне, и обесценение стоимости бизнеса, считает представитель «Ренессанс Капитала».

Управляющий партнер Knight Frank Russia Алексей Новиков привел изданию другую оценку: по его словам, число долларовых миллионеров в стране снизилось на 10%. Часть денег они могли потерять на недвижимости, полагает он. По данным компании, недвижимость составляет в среднем до 22% портфелей российских клиентов, состояние которых превышает $1 млн. Еще около 18% от портфеля они хранят в наличной валюте, либо в валютных депозитах, и эти деньги свою стоимость не потеряли, отметил Новиков.