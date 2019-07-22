Минфин обязали согласовать с Банком России поддержку экспорта за счет ФНБ

Глава думского комитета по бюджету и налогам дал Минфину срок до вечера понедельника. Если согласия ЦБ и Счетной палаты не будет, поправку о льготных кредитах для иностранных покупателей из текста законопроекта должны исключить

Фото: Игорь Генералов / ТАСС

Комитет Госдумы по бюджету и налогам отложил рассмотрение предложенной правительством поправки в Бюджетный кодекс, принятие которой позволит направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выдачу льготных кредитов иностранным покупателям изделий российского машиностроения и другой несырьевой продукции. По мысли авторов предложения, на поддержку экспортного кредитования можно направлять средства ФНБ при превышении им 7% ВВП.

Глава комитета Андрей Макаров счел необходимым отложить рассмотрение поправки до тех пор, пока та не будет согласована с Банком России и Счетной палатой (СП), сообщает ТАСС.

«Я предлагаю отложить эту поправку. Если до вечера сегодняшнего вы согласуете поправку эту с ЦБ и Счетной палатой, мы ее включаем в текст закона, если нет, мы ее из закона исключим», — сказал Макаров, обращаясь к представителям Минфина (цитата по «Интерфаксу»).

Присутствовавший на заседании комитета замглавы департамента предварительного, оперативного и последующего контроля федерального бюджета СП Игорь Прокопенко назвал поправку преждевременной. Он, в частности, указал, что предложение «затрагивает ключевое обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы, а также сохранение макроэкономической стабильности».

В ФНБ по бюджетному правилу поступают деньги, полученные от продажи нефти по цене выше $41,6, которая была установлена в 2019 году. Согласно нынешнему законодательству, накопленные в ФНБ деньги нельзя тратить до момента, пока их объем не превысит 7% ВВП, — до этого они вкладываются в надежные активы. По прогнозам Минфина, это произойдет к концу 2019 года.