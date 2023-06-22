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Выплаты дивидендов в пользу иностранных компаний упали в три раза

Выплаты дивидендов зарубежным акционерам в 2022 году упали с 2,9 трлн до 1,1 трлн руб.
В 2022 году российские компании перечислили иностранным акционерам ₽1,1 трлн дивидендов — почти втрое меньше, чем в 2021 году. Больше всего пришлось на инвесторов из США, а дивиденды на Кипр троекратно упали, следует из данных ФНС
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

По итогам 2022 года сумма дивидендов, подлежащих выплате иностранным организациям, составила 1,1 трлн руб. Это почти в три раза меньше, чем было выплачено по итогам предыдущего года — 2,9 трлн руб. Такие данные содержатся в отчетах ФНС, которые изучил РБК.

В статистике ФНС конкретизированы только те страны, на чьих резидентов приходятся крупнейшие выплаты. Среди них значительнее всего за год сократились дивиденды в пользу компаний Кипра, в три раза — с 618 млрд до 210 млрд руб. Наибольший объем дивидендов от российских компаний приходится на инвесторов из США — 416 млрд руб. против 607 млрд руб. в 2021 году. Для резидентов Нидерландов, Великобритании, Германии, Швейцарии объем дивидендов снизился примерно в два раза. Все эти страны после введения западных санкций против России входят в список недружественных юрисдикций. Сумма дивидендов в графе «другие страны» за 2022 год по сравнению с 2021 годом уменьшилась незначительно — с 706 млрд до 674 млрд руб.

В статистике ФНС учтены выплаты по состоянию на 1 января каждого года, то есть суммы посчитаны по факту перечисления их на эту дату, а не по принятому решению акционеров российских компаний о выплатах. В марте 2022 года российские власти установили временный порядок исполнения обязательств по финансовым инструментам перед иностранными лицами из недружественных государств, в частности по выплате дивидендов. Новые правила предполагают использование специальных счетов типа «С», открытых нерезидентам в уполномоченных банках. Деньги на них можно перечислять только в рублях. Со счета невозможно вывести средства, можно только направить на ограниченный круг целей, например уплату налогов или покупку облигаций федерального займа. При этом ЦБ и Минфин могут выдать отдельное разрешение на зачисление такой прибыли на обычный счет или на конвертацию рублей в валюту.

Выплаты дивидендов в пользу иностранных компаний упали в три раза

Почему дивиденды за рубеж снизились

Главной причиной сокращения объема дивидендов иностранным компаниям стали санкции против России и ответные меры, единодушны опрошенные РБК эксперты. После начала военных действий на Украине и ввода западных санкций против России возникли сложности с финансовой инфраструктурой: нарушение сообщения с клиринговыми системами Euroclear и Clearstream, ответные меры ЦБ по ограничению вывода валюты из страны, в том числе для западных инвесторов, санкции ЕС против Национального расчетного депозитария (с июня 2022 года).

Центробанк лишь один раз, в ноябре 2022 года, раскрыл сумму средств, находящихся на счетах типа «C» в НРД, — тогда она оценивалась в 280 млрд руб. По оценке аналитика Виктора Тунева, к началу 2023 года на счетах могло скопиться до 1 трлн руб. дивидендов и купонов, выплаченных инвесторам из недружественных стран.

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В марте 2023 года на съезде РСПП президент Владимир Путин предложил проработать вопрос о смягчении ограничений на дивиденды от российского бизнеса для компаний из недружественных стран, если речь идет о добросовестных партнерах. РБК направил запросы в ЦБ и Минфин.

Нисходящая динамика дивидендов также может быть связана с разовыми факторами, например с решением компаний не выплачивать дивиденды, рассуждает инвестиционный консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин. На выплаты дивидендов могли повлиять слабые показатели прибыли компаний, в том числе из-за санкционного давления, добавляет директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов.

В 2022 году ряд российских компаний отказался платить дивиденды. По итогам 2021 года (выплаты должны были прийтись на 2022 год) дивиденды не платили банки, от части выплат отказался «Газпром». Выплачивать дивиденды в начале года не стали металлурги НЛМК и ММК, компании, ведущие бизнес в России, но зарегистрированные за рубежом, X5 Retail Group, TCS Group (основной актив Тинькофф Банк), Polymetal, Headhunter, VEON, Fix Price и другие.

Резкое сокращение дивидендов на Кипр могло быть связано с тем, что мажоритарные акционеры, которые зачастую через кипрские структуры контролируют российские компании, в такой ситуации могли отказываться от выплат с целью оптимизировать структуру владения и произвести выплаты позже, предполагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Что касается резидентов США, то они чаще являются миноритарными акционерами в российских компаниях, а значит, их позиция по вопросу дивидендов не является определяющей, говорит он.

Влияние на налоги

Выплаченные организациям дивиденды облагаются налогом на прибыль. Сокращение их объема приведет к уменьшению налоговых поступлений от этого источника, отмечают эксперт «Контур.Школы» Елена Строкова и старший юрист практики «Международное право и налоги» юридической компании «Лемчик, Крупский и Партнеры» Дарья Каменская.

В зависимости от юрисдикции, куда выплачиваются дивиденды, определяется ставка налога к уплате в России. Базовая ставка составляет 15%, но при наличии соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) она может быть снижена до 5, 10 и 0%. Например, с Кипром соглашение было денонсировано с 2021 года, и ставка налога на проценты и дивиденды из России поднята до 15%. «Условно можно говорить о сокращении налоговых поступлений в размере от 5 до 15% от разницы между суммами выплаченных дивидендов в 2021 и 2022 годах (то есть от 1,8 трлн руб. — РБК)», — говорит Каменская.

Однако, по мнению эксперта, с экономической точки зрения от применения ограничений на выплаты дивидендов иностранным компаниям «Россия больше приобрела, чем потеряла». «Очень большой объем денежных средств остался в стране, что предотвратило негативные экономические последствия, которые могли бы произойти из-за резкого оттока капитала из страны», — подытоживает она.

РБК направил запрос в ФНС.

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Теги
Инна Деготькова Инна Деготькова
При участии
Иван Ткачёв
дивиденды иностранные инвесторы санкции иностранные компании
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