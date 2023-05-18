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В Минфине исключили отток капитала из-за налога на сверхприбыль

Единоразовый налог на сверхприбыль бизнеса вряд ли приведет к оттоку капитала из России, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин финализировал законопроект о его вводе, РСПП его «концептуально» поддержал
Алексей Сазанов
Алексей Сазанов (Фото: Росконгресс)

Единоразовый налог на сверхприбыль российских компаний вряд ли будет иметь последствием отток капитала из страны, считают в Минфине. «Ставка налога 5% от превышения над средней прибылью (должна будет действовать при ранней уплате, в 2023 году. — РБК) при таких параметрах — вряд ли», — сказал статс-секретарь, замглавы Минфина Алексей Сазанов, отвечая на вопрос журналистов, передает корреспондент РБК.

«Минфин полагает, что никаких изъятий, кроме тех, что есть сейчас в законопроекте, быть не должно», — добавил Сазанов.

По его словам, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) концептуально поддерживает законопроект. «У них есть технические замечания, их будем обсуждать при подготовке ко второму чтению», — сообщил заместитель министра.

Правительство разработало поправки в Налоговый кодекс, дающие возможность установления федеральными законами «налогов чрезвычайного характера», следует из проекта, с которым ознакомился РБК. Одновременно разработан законопроект о «единоразовом налоге на сверхприбыль прошлых лет», который будет относится к этому виду налогов.

Налог взимается с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 годы над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019 годах (пандемийный 2020-й не учитывается). Прибыль определяется по данным налогового учета (сумма налоговых баз по налогу на прибыль). Чтобы налог взимался, эта разница должна быть равной или больше 1 млрд руб.

Ставка устанавливается в размере 10% налоговой базы, а налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года. Однако ставка может быть уменьшена до 5%, если организация уплатила взнос в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Ранее Минфин оценивал, что бюджет может получить около 300 млрд руб. за счет этого взноса.

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В документе уточняется, что компании, которые в 2022 году были ответственными участниками консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) — этот механизм упразднен с 1 января 2023 года, будут уплачивать и единоразовый налог за участников группы.

Как пояснил Сазанов, решение об уплате разового платежа в целом по КГН было принято для упрощения администрирования, поскольку налоговые декларации подавались в рамках еще действующего КГН. По его словам, Минфин делал расчеты разницы ставки налога — с учетом формирования КГН и без учета она была незначительной (около 0,1%).

Из числа плательщиков налога на сверхприбыль выведены субъекты малого и среднего бизнеса, компании, созданные после 1 января 2021 года, а также предприятия в сфере добычи нефти, газа и угля, переработки нефти, экспортеры сжиженного природного газа (то есть «Газпром», НОВАТЭК, нефтяные и угольные компании не будут платить взнос).

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Минфин налоги РСПП сверхприбыль сборы
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