Власти раскрыли детали нового плана по деофшоризации бизнеса

Власти работают над планом по деофшоризации бизнеса, сообщил первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Среди его мер — «раздельная» выплата дивидендов и возможность для акционеров сменить юрисдикцию без потери прав

Илья Торосов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

По поручению президента правительство готовит новый план по деофшоризации, сообщил первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). РБК следил за трансляцией.

По словам замминистра, «маловероятно, что [санкционное] давление закончится завтра, даже в следующем году», поэтому власти стали работать над защитными механизмами для решения проблем российского бизнеса, структурированного в том числе через иностранные юрисдикции и контролируемые иностранные компании (КИК).

«Перед нами стоял тяжелый, может быть, судьбоносный выбор — давать ли полномочия акционерам, которые были структурированы через офшорные юрисдикции, здесь напрямую в Российской Федерации в полном объеме. Мы в этом направлении стали думать», — заявил Торосов. По его словам, когда стало понятно, что текущие условия сохранятся надолго, было принято решение это сделать, иначе «мы в следующие пять-десять лет в такой ситуации не справимся».

В рамках плана деофшоризации предлагается ряд новаций, которые планируется «если не принять, то как минимум рассмотреть» в Госдуме и на площадке правительства в 2023 году, сказал замминистра. А именно:

Введение раздельной выплаты дивидендов в судебном порядке в пользу российских бенефициаров КИК.

Сегодня дивиденды российских компаний, если они идут в иностранную юрисдикцию, попадают на счет типа С, пояснил Торосов. Или же, если комиссия правительства по контролю за осуществлением иностранных инвестиций примет решение, они уходят в офшорную юрисдикцию. «Такое есть, мы такие решения принимаем часто», — утверждает замминистра. Однако нередко дивиденды в итоге не поступают российским бенефициарам КИК, то есть замораживаются. Если деньги заблокированы на счете C, КИК не может распределить их в адрес российского бенефициара. Если же средства дошли до КИК, то западная юрисдикция нередко блокирует их выплату российскому акционеру.

«Мы предлагаем через судебный механизм либо акционеру, либо самой организации заявиться о фактически раздельной выплате дивидендов. Если принято решение о выплате, то они, естественно, выплачиваются в полном объеме, но на ту долю, по которой [российский] бенефициар докажет, что он в иностранной юрисдикции [ею] владеет косвенно, например 30, 40, 50%; он сможет получить [дивиденды] в российской юрисдикции на счет, который сам укажет. При этом выплата другой части дивидендов, естественно, происходит на счет С или, если комиссия примет решение, то напрямую в иностранную юрисдикцию», — заявил Торосов.

Таким образом, дивиденды — по решению суда — будут выплачиваться, минуя иностранного участника (КИК), напрямую российским бенефициарам пропорционально их косвенной доле владения в российской компании.

Снижение порога владения КИК для реализации прав в отношении российского общества.

В 2022–2023 годах, согласно «антисанкционным» поправкам прошлого лета, резиденты России могут напрямую получить права акционера и участника в российских компаниях, которыми они владеют через КИК в недружественных юрисдикциях. Для этого необходимо, чтобы КИК принадлежала им более чем на 50%, а также чтобы КИК совершала действия (бездействие), нарушающие права российского общества или контролирующего лица. Круг временно предоставляемых прав существенно ограничен: например, такой акционер не может голосовать за изменение устава, реорганизацию или ликвидацию российской компании, отчуждать акции и т.д.

«Предлагаем снизить с 50 до 30% порог участия российского бенефициара [КИК], который может воспользоваться нормой для получения права акционера в российской компании. Более того, расширить эти права. Если нет (и это ключевое) спора в суде, [необходимо] дать возможность изменять или дополнять устав, утверждать устав в новой редакции или досрочно прекращать полномочия органов управления», — сообщил Торосов.

Также предлагается продлить действие меры в целом на 2024 год и дать возможность применять этот механизм контролирующим лицам, задекларировавшим КИК перед ФНС не только за налоговый период 2021 года (как прописано в законе сейчас), но и за более поздние периоды.

Кроме того, по мнению Торосова, необходимо дать возможность воспользоваться этим механизмом и в том случае, если российский резидент владеет акциями иностранного публичного акционерного общества (чьи акции торгуются на иностранной бирже). Согласно действующему законодательству, такие зарубежные организации не признаются КИК.

Возможность получить полноценные права акционера в российской юрисдикции в судебном порядке.

«Это очень тонкий, сложный момент, он на грани фола», — признал Торосов.

Фактически предлагается инструмент «перевода» права владения долями в российских организациях, исключив промежуточное иностранное владение: акционер, который владел долей в иностранной структуре, через суд сможет получить аналогичные права, но уже в российской компании, без каких-либо ограничений, на постоянной основе.

Механизм будет применим, если иностранная компания уклоняется от осуществления прав участника в российской организации. «Я сам был против этого буквально год назад. Но понимаем, что мы [играем] вдолгую, и акционерам дать права полноценные нужно сейчас», — отметил замминистра.

По словам Торосова, предлагаемые в рамках плана по деофшоризации новшества, а также меры, принятые ранее, должны решить основные проблемы, с которыми столкнулся бизнес, «процентов на 90».

Как оценивают эксперты

План деофшоризации, судя по заявлениям на ПМЮФ, — это фактически план действий в отношении ставших «недружественными» холдингов, через которые многие российские бенефициары исторически владели российским бизнесом, говорит руководитель практики «Сопровождение сделок M&A» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Кирилл Рюриков.

«Если у меня есть миноритарная доля 30% в кипрской компании, которой, в свою очередь, на 100% принадлежит российский актив, теперь я смогу с легкостью выйти из тени, становясь с точки зрения контрсанкционного законодательства прямым 30-процентным участником российского актива», — привел пример юрист. Такая же схема, предлагаемая Минэкономики, по словам Рюрикова, даст собственнику свободу распоряжаться своими акционерными правами, в том числе дивидендными доходами от российского бизнеса: «Он сможет не мучиться с иностранным банком и администраторами, а отправить [средства] себе сразу на российский счет».

Что касается судебного механизма, дающего возможность стать «полноценным акционером» российской компании, сложно сказать, как это будет выглядеть на практике, рассуждает эксперт. По его мнению, если инструмент будет применяться недостаточно продуманно, он даст потенциальную почву для «рейдерских ухищрений». «На ПМЮФ, конечно же, заверили, что «мы очень осторожно к этому подходим». И предполагается, что все будет происходить через суд», — подчеркнул Рюриков.