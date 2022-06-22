Миллиардер Далио объяснил, почему санкции против России ударили по Западу
От антироссийских санкций страдают в том числе страны Запада, поскольку третьи страны, не участвовавшие в санкционном процессе, опасаются участи России, заявил в интервью Spiegel основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, миллиардер Рэй Далио ($22 млрд по версии Forbes).
«Я могу вам с уверенностью сказать, что от санкций [против России] страдает и Запад. Другие страны все чаще избавляются от государственных облигаций США, потому что опасаются, что могут оказаться на месте России. Это меняет баланс сил во всем мире». — пояснил Далио.
Он признал, что санкции пока не достигли ожидаемого эффекта. По его словам, пока падение российского ВВП составляет около 15%, что является «терпимым для населения». «У Путина будут проблемы с сохранением власти только в том случае, если экономика рухнет еще сильнее, скажем, на 40%», — добавил финансист.
При этом он подчеркнул, что санкции — единственное оружие, доступное США в отношении России.
Согласно майскому прогнозу Минэкономразвития, в базовом варианте в 2022 году падение российской экономики составит 7,8%, в 2023 году — 0,7%. На 2024 год ведомство закладывает рост экономики.
В консервативном варианте развития событий ожидается падение на 8,8% в 2022 году, в 2023 году — на 2,9%.
О том, что западные санкции оказали влияние и на те страны, которые их вводили, в начале июня говорил и президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, руководство некоторых государств устало от последствий антироссийских санкций и ищет способы их смягчить, чтобы защитить бизнес.
Москва также предупреждала об «эффекте бумеранга» для Запада. «Они [санкции] абсолютным бумерангом ответят, ударят и уже ударяют по их собственным странам, не только в виде наших контрмер, многие из которых еще даже не вырабатывались, а просто потому, что мир взаимосвязан, экономика глобализирована», — утверждала представитель МИДа Мария Захарова.