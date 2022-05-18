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Финансы ,  
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Мантуров допустил легализацию криптовалют в России

Легализация криптовалюты — это вопрос времени, считает глава Минпромторга. Над вопросом ее регулирования работают ЦБ и правительство, ранее Банк России и Минфин не смогли прийти к единому мнению
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В России в перспективе будут легализованы криптовалюты, считает глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Короткий вопрос — короткий ответ. Я считаю, что да. Вопрос, когда это произойдет, как это произойдет, как это будет регулироваться», — заявил он журналистам (цитата по «РИА Новости»). Как отмечает агентство, министр отвечал на вопрос, будет ли криптовалюта в будущем использоваться как платежное средство. В сообщении ТАСС при этом речь идет только о легализации.

Мантуров отметил, что вопросом регулирования криптовалют активно занимаются правительство и Центробанк, «но все склонны к пониманию того, что это тенденция времени и рано или поздно, в том или ином формате это будет осуществляться».

20 января Банк России предложил ввести запрет на оборот и майнинг криптовалют, а также на организацию этих операций в стране. По мнению ЦБ, криптовалюты используют в основном для ухода от требований по противодействию отмыванию денег или для финансирования терроризма.

Мантуров предложил дать российской технике приоритет при майнинге
Технологии и медиа
Фото:Alessio Coser / Getty Images


С этой точкой зрения не согласился Минфин. Ведомство разработало концепцию, в которой предложило среди прочего проводить все операции с криптовалютами через российские банки, устанавливать личность держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Однако министерство поддержало ЦБ в том, что криптовалюту нельзя использовать для платежей.

Президент Владимир Путин после этого призвал ЦБ и правительство прийти к единому мнению по регулированию криптовалют. 16 февраля глава Минфина Антон Силуанов признавал, что на тот момент ведомству не удалось договориться с регулятором. Позднее в том же месяце Минфин и ЦБ представили свои законопроекты.

В марте депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин подготовил пакет предложений по регулированию криптовалюты. В их числе — предоставление налоговых льгот и мер господдержки инфраструктурным проектам и производителям аппаратных и программных средств, возможность свободной конвертации криптовалюты в рубли и льготный режим налогообложения криптовалют.

Мантуров поддержал пакет предложений. В ЦБ, однако, считают, что массовое приобретение криптовалют неизбежно приведет к ее использованию в качестве средства платежа и может заместить рубль.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Денис Мантуров криптовалюта легализация Минпромторг
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