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Банки ЕАЭС пострадали от санкций против российской финансовой системы

После введения санкций в отношении российских банков кредитные организации стран ЕАЭС столкнулись с проблемами в проведении трансграничных платежей, сообщили их представители. Причина — отсутствие собственных валютных корсчетов
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Банки стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) столкнулись с проблемами при проведении трансграничных платежей после введения санкций в отношении российской финансовой системы. Об этом сообщили участники дискуссии о валютном рынке, которая прошла на Евразийском экономическом форуме 26 мая (РБК следил за трансляцией). Причиной этого стало использование ими российских банков в качестве посредников для расчетов в валюте. Установить прямые корреспондентские отношения с банками США и ЕС сейчас будет проблематично, предупреждают эксперты.

В чем суть сложностей

О проблемах с трансграничными операциями у киргизских финансовых организаций рассказал глава местного Союза банков Анвар Абдраев. «Мы проводим транзакции, осуществляем внешнеторговую деятельность не только в рамках ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество. — РБК), но и за его пределами. В другие государства тоже идут трансграничные платежи. И у нас большие проблемы на сегодняшний день возникли с корреспондентскими счетами, так как абсолютное большинство коммерческих банков Киргизии работало через российские корсчета», — рассказал он.

Тенденцию подтвердил и зампред ЦБ Армении Ованес Хачатрян. «В регионе, не только в Киргизии, но и в странах ЕАЭС в целом, ситуация с платежами в «твердых» валютах стала очень сложной», — констатировал он. По словам Хачатряна, в Армении собственные валютные корсчета есть только у нескольких самых крупных банков. Остальные — средние и малые финансовые организации — работали через российские банки-корреспонденты. «Эти маршруты уже остановлены», — сообщил чиновник.

РБК направил запросы в Евразийскую экономическую комиссию и Евразийский банк развития.

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Фото:Ирина Борсученко / Фотобанк Лори

Ранее США включили крупнейшие российские банки в санкционный список SDN, что означает блокировку корреспондентских счетов, остановку всех транзакций в долларах, а также риск вторичных санкций за сотрудничество с ними. Под полные блокирующие санкции попали Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Открытие», а также Транскапиталбанк, активно работавший в азиатских странах СНГ. Для многих из этих банков аналогичные ограничения ввели Евросоюз и Великобритания.

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Кроме того, некоторые европейские банки начали в инициативном порядке закрывать корреспондентские счета российских организаций, в том числе неподсанкционных. В частности, Deutsche Bank в марте 2022 года прекратил отношения с рядом отечественных банков, а в апреле аналогичное решение приняла и австрийская банковская группа Raiffeisenbank International.

Зачем банки ЕАЭС проводили транзакции через российские корсчета

Практика, когда банк из страны ЕАЭС имеет валютные корсчета не напрямую в банках США или ЕС, а в российском банке, который проводит операции от его имени, в финансовой сфере получила название Nesting payment (от англ. — гнездование). Такое посредничество распространено во всем мире и позволяет небольшим банкам упростить трансграничные транзакции, так как заключение корреспондентских отношений подразумевает соответствие критериям финансового положения, платежеспособности и репутации, а также потенциального объема платежей. Небольшим финансовым организациям сложнее их удовлетворять.

Что теперь делать банкам ЕАЭС

Российским банкам могло быть проще выстраивать собственные отношения с зарубежными контрагентами, чем кредитным организациям стран ЕАЭС, с учетом относительно более высокой кредитоспособности первых, отмечает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Однако, по его мнению, существующие трудности вполне решаемы. «Кредитные организации, сталкивающиеся с проблемами, могут найти партнеров в других странах или способ работы с западными банками напрямую», — полагает он.

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Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

Проработкой этих вопросов сейчас занимается ЦБ Армении, указал Хачатрян. «Мы обсуждаем (установление корреспондентских отношений. — РБК) с некоторыми глобальными партнерскими банками или европейского уровня, у которых есть желание продолжить транзакции в регионе как с российскими компаниями, так и с армянскими и киргизскими, я уверен. Тут надо пройти болезненную процедуру комплаенса с нуля, так как нужно построить новую практику. Простых решений с помощью Nesting payment больше не видно», — отметил он.

Хачатрян выразил надежду, что «сильный угар по комплаенсу» просуществует недолго и зарубежные банки начнут принимать транзакции из ЕАЭС.

У банков стран ЕАЭС могут возникнуть существенные сложности в установлении прямых корреспондентских отношений с финансовыми организациями ЕС и США, полагает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. «Вследствие их близости с Россией все процедуры комплаенса будут проходить очень долго», — полагает он, отмечая, что западные партнеры могут подозревать банки стран ЕАЭС, например, в проведении платежей по поставкам запрещенных санкциями товаров или оборудования.

По мнению Домащенко, кредитным организациям стран союза следует присмотреться к китайским банкам и юаню. С ними может быть легче установить корреспондентские отношения в существующих геополитических условиях, допускает он.

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
ЕАЭС валютный рынок иностранные банки финансы
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