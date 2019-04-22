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Украина нашла способ не повышать цены на газ после избрания президента
Кабмин и «Нафтогаз» договорились о снижении цены на газ для населения с 1 мая на 3,5%. Ранее компания не исключала повышения цен на 15%.

Украинское правительство и национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» согласовали снижение цены природного газа для населения и тепловой генерации с 1 мая, сообщила пресс-служба компании.

Согласно договоренности, цена будет снижена на 3,5% — с 8,55 тыс. до 8,247 тыс. гривен за тысячу кубометров. В компании пояснили, что это было согласовано на совещании с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева.

«Механизм предусматривает следующий подход к формированию цены, если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении кабинета министров Украины, цена для населения соответственно снизится, — говорится в сообщении «Нафтогаза». — Если же рыночная цена газа для промышленности возрастет более определенного правительством уровня, то цена для населения останется на этом уровне». В компании планирует, что в течение мая будут внесены необходимые изменения в действующие договоры на продажу газа между «Нафтогазом» и контрагентами.

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Ранее глава украинского правительства Владимир Гройсман пообещал инициировать отставку Андрея Коболева, если до 24 апреля «Нафтогаз» не сообщит украинцам, что с 1 мая цены на газ повышаться не будут. Такое заявление Гройсман сделал после того, как компания попросила кабмин отменить постановление, налагающее на нее спецобязательства. ​В противном случае «Нафтогаз» обещал повысить цены на газ с 1 мая на 15%. Это постановление обязывает «Нафтогаз» продавать газ частным компаниям «облгазсбытам» — посредникам. В «Нафтогазе» тогда подчеркивали, что долги посредников за газ составляют «миллиарды»

«Эта схема выгодна только одному субъекту рынка — тем самым облгазсбытам, которые благодаря ему имеют гарантированный рынок сбыта, гарантированного поставщика и возможность сколько угодно не платить за газ», — говорили в компании.

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Главные вызовы для нового президента Украины

Осенью 2018 года правительство подняло цены на топливо, этого требовала необходимость исполнить обязательства перед Международным валютным фондом. В 2020 году цены на газ для жителей Украины должны соответствовать рыночным.​ Повышение цен необходимо для получения очередного кредитного транша от МВФ, фонд будет оценивать выполнение Киевом обязательств уже при новом президенте, который вступит в должность в конце мая — начале июня.

Согласно подсчетам 99,85% протоколов, на президентских выборах Украины лидирует во втором туре кандидат Владимир Зеленский с 73,22% голосов, его соперник, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,45%.​

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: «Нафтогаз Украины»
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