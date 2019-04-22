Украина нашла способ не повышать цены на газ после избрания президента

Кабмин и «Нафтогаз» договорились о снижении цены на газ для населения с 1 мая на 3,5%. Ранее компания не исключала повышения цен на 15%.

Украинское правительство и национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» согласовали снижение цены природного газа для населения и тепловой генерации с 1 мая, сообщила пресс-служба компании.

Согласно договоренности, цена будет снижена на 3,5% — с 8,55 тыс. до 8,247 тыс. гривен за тысячу кубометров. В компании пояснили, что это было согласовано на совещании с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева.

«Механизм предусматривает следующий подход к формированию цены, если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении кабинета министров Украины, цена для населения соответственно снизится, — говорится в сообщении «Нафтогаза». — Если же рыночная цена газа для промышленности возрастет более определенного правительством уровня, то цена для населения останется на этом уровне». В компании планирует, что в течение мая будут внесены необходимые изменения в действующие договоры на продажу газа между «Нафтогазом» и контрагентами.

Ранее глава украинского правительства Владимир Гройсман пообещал инициировать отставку Андрея Коболева, если до 24 апреля «Нафтогаз» не сообщит украинцам, что с 1 мая цены на газ повышаться не будут. Такое заявление Гройсман сделал после того, как компания попросила кабмин отменить постановление, налагающее на нее спецобязательства. ​В противном случае «Нафтогаз» обещал повысить цены на газ с 1 мая на 15%. Это постановление обязывает «Нафтогаз» продавать газ частным компаниям «облгазсбытам» — посредникам. В «Нафтогазе» тогда подчеркивали, что долги посредников за газ составляют «миллиарды»