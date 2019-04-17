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Chevron $146 (+20,4%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
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Политика ,  
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Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут. Такое заявление глава кабмина сделал во время заседания правительства, передает «112 Украина».

«НАК «Нафтогаз Украины» устанавливает цену ниже 8,55 грн/куб. м с 1 мая и сообщает об этом до 24 апреля... В случае, если этого не случится, я инициирую отставку руководителя «Нафтогаза» и буду просить правительство поддержать мою позицию», — сказал Гройсман.

Глава украинского правительства также поручил главе Минэнерго Украины Игорю Насалику проконтролировать данный вопрос.

Накануне, 16 апреля, «Нафтогаз» обратился к правительству Украины с просьбой отменить постановление, которое налагает на компанию спецобязательства. ​В противном случае «Нафтогаз» будет вынужден поднять цены на газ с 1 мая на 15%, заявили в компании.

Постановление, о котором идет речь, одновременно обязывает «Нафтогаз» продавать газ частным компаниям «облгазсбытам» — посредникам.

«[Посредники] задолжали нам миллиарды за газ. Эта схема выгодна только одному субъекту рынка — тем самым облгазсбытам, которые благодаря ему имеют гарантированный рынок сбыта, гарантированного поставщика и возможность сколько угодно не платить за газ», — цитировало заявление компании издание Korrespondent.net.

В начале марта стало известно, что кабмин Украины не хочет продлевать контракт с главой «Нафтогаза» на действующих условиях и намерен объявить открытый конкурс на эту должность. Однако в конце марта контракт с Андреем Коболевым был продлен еще на год.

Коболев стал председателем правления «Нафтогаза» 26 сентября 2014 года.

Теги: Украина, цены на газ
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