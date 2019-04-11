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Золото $1 415 (+8,81%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
Walmart $115 (+15,76%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
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«Нафтогаз» назвал четыре шага на случай приостановки транзита Россией
Украинская компания будет настаивать на том, чтобы «Газпром» выплатил $2,56 млрд по спору в Стокгольме, начнет разбирательство по взысканию с российского монополиста компенсаций, а также запустит процесс о несоблюдении законов ЕС
Фото: Максим Никитин / ТАСС

Прекращение транзита российского газа через Украину в 2020 году повлечет за собой потери для украинского бюджета и мощный удар по энергетической безопасности европейских стран, а также энергетического сектора Евросоюза в целом. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, сообщает «Укринформ».

«Такой сценарий означает, что безопасность европейского энергетического сектора будет подорвана, поскольку «Газпром» получит «зеленый свет» для злоупотреблений своей доминирующей позицией на рынке», — сказал он, выступая в Брюсселе на конференции, посвященной вопросам энергетической безопасности в Европе.

По его словам, «Газпром» будет блокировать транзит газа из Центральной Азии и деятельность независимых европейских газовых компаний. Витренко сравнил «Газпром» с хищником на европейском рынке газа за счет больших инвестиций в газовую инфраструктуру. Это, считает глава «Нафтогаза», затрудняет приход на рынок других энергетических компаний.

Исходя из этого, Витренко определил несколько направлений работы украинской компании:

  • «Нафтогаз» будет настаивать на том, чтобы «Газпром» исполнил решение Стокгольмского арбитража о выплате Киеву $2,56 млрд;
  • компания предложит новый транзитный контракт исключительно по европейским правилам;
  • компания инициирует слушания в арбитражном суде по взысканию амортизационных сумм, если «Газпром» заблокирует транзит через Украину. По подсчетам «Укринформ», ускоренная амортизация газотранспортной системы может обойтись «Газпрому» более чем в $12 млрд;
  • также «Нафтогаз» намерен проводить реформы газового сектора и начать правовую процедуру против российского монополиста за несоответствие европейским законам о рыночной конкуренции.​

В конце декабря этого года истекает срок ​действия контракта на транзит российского газа в Европу через Украину. Соответствующий документ был подписан в 2009 году. В настоящее время «Нафтогаз» требует от «Газпрома» пересмотреть тариф на транзит газа в 2018–2019 годах.

Автор: Анна Трунина
Теги: «Нафтогаз», Украина, транзит газа
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