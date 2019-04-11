«Нафтогаз» назвал четыре шага на случай приостановки транзита Россией

Украинская компания будет настаивать на том, чтобы «Газпром» выплатил $2,56 млрд по спору в Стокгольме, начнет разбирательство по взысканию с российского монополиста компенсаций, а также запустит процесс о несоблюдении законов ЕС

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Прекращение транзита российского газа через Украину в 2020 году повлечет за собой потери для украинского бюджета и мощный удар по энергетической безопасности европейских стран, а также энергетического сектора Евросоюза в целом. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, сообщает «Укринформ».

«Такой сценарий означает, что безопасность европейского энергетического сектора будет подорвана, поскольку «Газпром» получит «зеленый свет» для злоупотреблений своей доминирующей позицией на рынке», — сказал он, выступая в Брюсселе на конференции, посвященной вопросам энергетической безопасности в Европе.

По его словам, «Газпром» будет блокировать транзит газа из Центральной Азии и деятельность независимых европейских газовых компаний. Витренко сравнил «Газпром» с хищником на европейском рынке газа за счет больших инвестиций в газовую инфраструктуру. Это, считает глава «Нафтогаза», затрудняет приход на рынок других энергетических компаний.

Исходя из этого, Витренко определил несколько направлений работы украинской компании: