«Нафтогаз» назвал четыре шага на случай приостановки транзита Россией

Прекращение транзита российского газа через Украину в 2020 году повлечет за собой потери для украинского бюджета и мощный удар по энергетической безопасности европейских стран, а также энергетического сектора Евросоюза в целом. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, сообщает «Укринформ».
«Такой сценарий означает, что безопасность европейского энергетического сектора будет подорвана, поскольку «Газпром» получит «зеленый свет» для злоупотреблений своей доминирующей позицией на рынке», — сказал он, выступая в Брюсселе на конференции, посвященной вопросам энергетической безопасности в Европе.
По его словам, «Газпром» будет блокировать транзит газа из Центральной Азии и деятельность независимых европейских газовых компаний. Витренко сравнил «Газпром» с хищником на европейском рынке газа за счет больших инвестиций в газовую инфраструктуру. Это, считает глава «Нафтогаза», затрудняет приход на рынок других энергетических компаний.
Исходя из этого, Витренко определил несколько направлений работы украинской компании:
- «Нафтогаз» будет настаивать на том, чтобы «Газпром» исполнил решение Стокгольмского арбитража о выплате Киеву $2,56 млрд;
- компания предложит новый транзитный контракт исключительно по европейским правилам;
- компания инициирует слушания в арбитражном суде по взысканию амортизационных сумм, если «Газпром» заблокирует транзит через Украину. По подсчетам «Укринформ», ускоренная амортизация газотранспортной системы может обойтись «Газпрому» более чем в $12 млрд;
- также «Нафтогаз» намерен проводить реформы газового сектора и начать правовую процедуру против российского монополиста за несоответствие европейским законам о рыночной конкуренции.