СМИ узнали о просьбе бизнеса к Медведеву ослабить валютный контроль

Представители РСПП, ТПП, «Деловой России» и «Опоры России» попросили премьера Медведва отменить уголовное наказание за валютные нарушения. Осенью прошлого года в Минфине и ЦБ поддержали ослабление валютного контроля

Президент ТПП Сергей Катырин и глава РСПП Александр Шохин (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Четыре бизнес-объединения — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России» — направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой отменить уголовную ответственность за валютные нарушения. С копией документа ознакомились «Ведомости», представители РСПП, ТПП и «Деловой России» подтвердили газете подлинность письма.

Бизнес-объединения напоминают, что законопроект об отмене уголовного наказания за валютные нарушения уже подготовлен Российским экспортным центром.

Авторы послания указали на чрезмерную жесткость валютного контроля, а также наказаний за валютные нарушения. Например, за нерепатриацию валютной выручки в особо крупном размере нарушителя ждет до пяти лет тюрьмы. Невозвращение выручки нужно считать не самостоятельным преступлением, а отягчающим обстоятельством, например, легализации преступных доходов, уверены авторы письма.

Принимаемые бизнесом меры для снижения рисков увеличивают стоимость экспортов, указывается в документе, из-за этого ряду компаний проще вообще не участвовать в деятельности внешних рынков. Представитель президента ТПП Сергея Катырина отметил, что дороговизна страховки таких рисков не позволяет покрыть всю сумму.