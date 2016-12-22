Власти предложили радикально ослабить валютный контроль

Отменить уголовную ответственность и радикально снизить штрафы за валютные нарушения — таковы новые инициативы Минэкономразвития. В Минфине и ЦБ сообщили РБК о поддержке курса на дальнейшую либерализацию валютного контроля

Антон Силуанов, Максим Орешкин и Эльвира Набиуллина (слева направо) (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Минэкономразвития предложило отменить уголовную ответственность за валютные правонарушения и существенно снизить административные штрафы. Блок инициатив по дальнейшей либерализации валютного законодательства вошел в ​план «Трансформация делового климата» (ТДК), который Минэкономразвития разработало вместе с экспертами и бизнесом. Материалы плана есть у РБК.

«Минфин поддерживает данные инициативы», — сообщила РБК пресс-служба ведомства. Ранее министерство разработало, а правительство внесло в Госдуму законопроект о смягчении ответственности за нарушения валютного законодательства российскими экспортерами и импортерами.

Общий курс на либерализацию валютного контроля поддержал Центробанк. «Мы видели отдельные предложения Минэкономразвития и частично их поддерживаем», — ответила РБК пресс-служба регулятора, не вдаваясь в подробности.

«Трансформация делового климата» — это «новый механизм оперативного реагирования федеральных органов государственной власти на запросы бизнес-сообщества», который должен стать одним из ключевых инструментов правительства по созданию условий для экономического роста, следует из «Основных направлений деятельности правительства до 2024 года», утвержденных 1 октября.

«Драконовские» штрафы

Минфин с 2017 года взял курс на либерализацию валютного законодательства: сначала российских граждан, проживающих большинство времени за границей, освободили от требований валютного контроля, затем Минфин представил ряд законопроектов о снижении штрафов и административной нагрузки на бизнес в области валютного контроля (см. здесь и здесь). Министр финансов Антон Силуанов (ныне первый вице-премьер) называл штрафы за незаконные валютные операции и невозврат экспортной выручки, достигающие 100% соответствующих сумм, «драконовскими», «сумасшествием».

«Законодательство о валютном контроле устарело и не имеет особого смысла», — заявил РБК директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. «Изначально валютный контроль ввели для улучшения платежного баланса за счет контроля возврата и продажи валютной выручки. Но при свободном движении капитала смысл в валютном контроле пропал, и избыточное регулирование создает барьеры для международной торговли», — пояснил эксперт.

По действующему закону экспортеры обязаны перечислять выручку на свои счета в российских банках. Это касается расчетов и в иностранной валюте, и в рублях. Компания должна сообщать банку о прописанных во внешнеторговых контрактах сроках. Если выручка пришла в банк с опозданием хотя бы на один день, компанию штрафуют. За каждый день просрочки нужно заплатить 1/150 ключевой ставки ЦБ. Штрафы за невозврат составляют 75–100% суммы сделки. Срок давности привлечения к ответственности — два года.

«Соразмерность и обоснованность столь высоких штрафов вызывает серьезные сомнения», — заявил РБК старший вице-президент Российского экспортного центра и руководитель профильного направления плана «Трансформация делового климата» Алексей Кожевников.

Зачастую задержки происходят по вине контрагента (иностранного покупателя), отметил он. «Экспортер несет ответственность не только за свои действия, но и фактически за действия своего контрагента, который в силу разных обстоятельств может задержать или вовсе не выплатить причитающуюся сумму дохода», — пояснил Кожевников. Российские компании вынуждены нести дополнительную нагрузку, вести переговоры с иностранными партнерами и оформлять дополнительные соглашения.

Что предлагает Минэкономразвития

План Минэкономразвития включает предоставление бизнесу отсрочки в 30 дней, в течение которых экспортеры могут получить валютную выручку на счета в российских банках без штрафных санкций. Эта мера уже внесена в Госдуму в составе правительственного законопроекта, рассмотрение которого намечено на ноябрь этого года. Аналогичный 30-дневный период предусматривается этим законопроектом и для российских импортеров, которые заплатили нерезиденту за товар или услугу, но еще не получили его/ее.

Предельные штрафы за нарушение обязанности по зачислению средств на счета в российских банках предложено снизить до 5% от суммы денежных средств или вовсе заменить их предупреждениями. Такая обязанность ложится не только на экспортеров и импортеров, но и на российских граждан, которым в общем случае запрещено получать средства на счета в зарубежных банках. Максимальный штраф за нарушение этих требований сейчас составляет 100%.

Эта инициатива Минэкономразвития идет дальше текущего законопроекта правительства, в котором штрафы для экспортеров/импортеров предложено снизить до 5–30%.

При этом для избранных «профессиональных участников внешнеэкономической деятельности», критерии которых должно определить правительство, предложено вовсе отменить штрафы за срыв сроков поступления валютной выручки. Работа над поправками об отмене штрафов уже началась, сказал РБК Кожевников.

Без уголовной ответственности

Кроме того, Минэкономразвития выступает за полную отмену штрафов для банков, являющихся агентами валютного контроля, за задержку подачи отчетности о валютных операциях по экспортным сделкам. За несвоевременную подачу отчетности для юрлиц предусмотрен штраф от 5 тыс. до 600 тыс. руб. в зависимости от длительности задержки.

В плане министерства также есть пункт об отмене уголовного наказания за уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте. Максимальное наказание по этой статье сегодня составляет до пяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. За декриминализацию также выступает Минфин, сообщал ранее «Интерфакс». Эти положения Уголовного кодекса фактически дублируют нормы КоАП, что создает «дополнительные риски давления со стороны правоохранительных органов», отмечал Центр стратегических разработок (ЦСР) в мартовском докладе.

В перспективе обсуждается переход от сквозного контроля всех валютных операций к проверке только тех, которые вызывают сомнения у банков и налоговых органов, рассказал РБК Кожевников. В плане «Трансформация делового климата» предложено определить понятие и критерии «сомнительной сделки» и механизм выявления таких валютных операций.

Существуют альтернативные валютному контролю механизмы контроля за движением средств, пояснил РБК Кнобель. «Россия присоединилась к автоматическому обмену налоговой информацией, борьбе с отмыванием денег по стандартам ФАТФ», — указал Кнобель.

«Валютный контроль должен быть отменен. В будущем речь должна идти о свободном пользовании иностранными счетами, отмене требований репатриации и запрета на валютные операции между резидентами», — считает эксперт.

Либерализация валютного контроля, по его словам, позволит бизнесу снизить издержки и стимулирует рост международной торговли. «Бизнес несет дополнительные затраты на обслуживание валютных счетов, составление документации. Особенно это касается работающих на экспорт средних и малых предприятий. Если издержки будут снижены или обнулены, снизятся лишние барьеры для экспорта», — пояснил Кнобель.