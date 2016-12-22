Минфин заявил о невозможности полностью отменить валютный контроль

Россия не сможет полностью отменить валютный контроль, как бы власти к этому ни стремились, заявил замминистра финансов Илья Трунин. Но в правительстве будут работать над тем, чтобы делать эти процедуры гораздо менее затратными

Илья Трунин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Нвоости)

Россия не в состоянии отменить валютный контроль, как бы властям ни хотелось этого сделать. Об этом заявил замминистра финансов Илья Трунин, выступая на Международном таможенном форуме, передает корреспондент РБК.

«С одной стороны, это отдельный вид контроля, он достаточно затратен, он во многих случаях представляет собой существенный барьер при осуществлении экспортных операций, особенно для малого и среднего бизнеса», — сказал Трунин. С другой стороны, власти понимают, что в текущей ситуации «взять и отказаться, как бы нам ни хотелось отказаться», они не могут.

«Мы должны постоянно задумываться и работать над тем, чтобы делать эти процедуры гораздо менее затратными для предпринимателей. Это касается в первую очередь контроля за репатриацией валютной выручки и многих других вещей, которые являются сейчас, по сути, барьером на пути особенно мелких и средних добросовестных экспортеров», — добавил замминистра финансов. Часть процедур при этом можно изменить без потери эффективности, полагает он.

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов во вторник, 23 октября, заявил, что министерство совместно с ЦБ наметило «целый план» по смягчению валютного контроля.

«Двигаться здесь надо плавно, я согласен с Центральным банком, потому что валютный контроль, движение капитала влияют на чувствительные макроэкономические показатели страны, в том числе и на курс рубля, который важен абсолютно всем, поэтому двигаемся здесь постепенно, поэтапно. Мы договорились, чтобы к 2024 году полностью отменить репатриацию валютной выручки, если контракт заключен в рублях», — заявил Силуанов (цитата по ТАСС). Кроме того, он рассказал о возможном увеличении суммы, которая требуется при регистрации банками внешнеторговых контрактов, с 6 до 30 млн руб.

Свой блок предложений о дальнейшей либерализации валютного контроля также разработало Минэкономразвития. Он, в частности, включает полную отмену штрафов для банков — агентов валютного контроля за задержку подачи отчетности о валютных операциях по экспортным сделкам (сейчас предусмотрен штраф от 5 тыс. до 600 тыс. руб.). Еще одна мера — отмена уголовного наказания за уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте (максимальное наказание по этой статье сегодня составляет до пяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.).