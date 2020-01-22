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Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Уровень социально-экономического неравенства в России снижается, но недостаточно активно, заявил бывший министр экономики Максим Орешкин. Богатые в России имеют на руках в 15,6 раза больше средств, чем бедные
Максим Орешкин (Фото: Chris J. Ratcliffe / Bloomberg)

Неравенство в России все еще чрезвычайно высоко, хотя его уровень постепенно снижается. Такое мнение высказал в среду, 22 января, бывший министр экономики России Максим Орешкин на панельной дискуссии «Неравенство как барьер экономического роста» в «Русском доме» на Всемирном экономическом форуме в Давосе. РБК следил за трансляцией с дискуссии.

Орешкин не вошел в новый кабинет министров под руководством Михаила Мишустина, объявленный накануне. Он может стать новым помощником президента Владимира Путина по экономике, писал Bloomberg со ссылкой на два источника и подтверждал источник РБК, близкий к Минэкономразвития. В форуме, по словам самого экс-министра, он участвует «в качестве члена российской делегации» (цитата по ТАСС). В начале дискуссии о неравенстве его представили как «экономиста».

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Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия. При этом глобальное неравенство сейчас находится на максимуме с 1930–1940-х годов. На сегодняшний день очень мало стран, в которых бы снижался внутренний уровень неравенства.

«Россия, слава богу, является одной из таких стран. Несмотря на то что у нас сохраняется недопустимо высокий уровень неравенства, начиная с 2012 года коэффициент Джини (измеряющий неравенство. — РБК) в России плавно сокращается», — сказал Орешкин.

Хотя это происходит «недостаточно быстро и недостаточно сильно», но движение в правильном направлении есть, констатировал он.

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«Исправить картину» помогли принятые в 2012 году решения по зарплатам в сфере образования и здравоохранения, пояснил экс-министр, имея в виду майские указы президента, направленные, в частности, на рост зарплат бюджетников.

Что говорит статистика

По уточненным в декабре прошлого года данным Росстата, в 2018 году индекс Джини составил 41,3%, он вырос впервые с 2012 года (то есть неравенство несколько усилилось). В 2012–2017 годах этот показатель незначительно сокращался — с 42 до 41,1%.

Есть и другие способы измерить неравенство — например, коэффициенты разрыва между доходами богатых и бедных. Если в 2012 году доходы 10% самых богатых россиян превышали доходы 10% самых бедных в 16,4 раза, то в 2017-м — в 15,4 раза. В 2018 году, однако, разрыв увеличился и составил 15,6 раза.

Монополии и технологическое неравенство

Помимо социального, Орешкин затронул тему технологического неравенства и неравенства между экономиками.

«Если говорить про экономику, мы видим глобальную ситуацию, когда зрелые страны, зрелые отрасли и компании не очень хотят, чтобы у них появлялись конкуренты в развивающихся странах и во многом выстраивают правила игры в мировой экономике, чтобы максимально контролировать то, что происходит», — заявил он.

По мнению экс-министра, глобальный «псевдомонополизм» серьезно ограничивает движение экономик вперед: «любая монополия, если не контролируется четко, приносит негатив в экономику». Это усугубляется технологическим фактором. Глобальные платформенные решения легко подавляют зарождающихся конкурентов в других отраслях и странах, заметил Орешкин.

«Все виды неравенства являются сдерживающим фактором для экономического развития. Это недостаточная конкуренция, не всегда эффективное распределение ресурсов в мировой экономике. Технологическое неравенство может за бортом оставлять целые страны», — подчеркнул он.

Одним из факторов, усугубляющих неравенство, Орешкин назвал технологический протекционизм. Он может, например, проявляться в том, что страна, разработав новую технологию, максимально ограничивает доступ к ней.

Кроме того, современная макроэкономическая политика не способна обеспечивать достаточный уровень спроса, что очевидно на примерах Европы и Японии, заявил Орешкин. «Здесь, конечно, будут происходить трансформации. Мы точно будем отходить от традиционной макроэкономической политики, и эти страны будут в авангарде этого процесса», — сказал он.

Автор: Анна Гальчева
Теги: Максим Орешкин, неравенство, форум в Давосе
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