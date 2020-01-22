Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Уровень социально-экономического неравенства в России снижается, но недостаточно активно, заявил бывший министр экономики Максим Орешкин. Богатые в России имеют на руках в 15,6 раза больше средств, чем бедные

Максим Орешкин (Фото: Chris J. Ratcliffe / Bloomberg)

Неравенство в России все еще чрезвычайно высоко, хотя его уровень постепенно снижается. Такое мнение высказал в среду, 22 января, бывший министр экономики России Максим Орешкин на панельной дискуссии «Неравенство как барьер экономического роста» в «Русском доме» на Всемирном экономическом форуме в Давосе. РБК следил за трансляцией с дискуссии.

Орешкин не вошел в новый кабинет министров под руководством Михаила Мишустина, объявленный накануне. Он может стать новым помощником президента Владимира Путина по экономике, писал Bloomberg со ссылкой на два источника и подтверждал источник РБК, близкий к Минэкономразвития. В форуме, по словам самого экс-министра, он участвует «в качестве члена российской делегации» (цитата по ТАСС). В начале дискуссии о неравенстве его представили как «экономиста».

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия. При этом глобальное неравенство сейчас находится на максимуме с 1930–1940-х годов. На сегодняшний день очень мало стран, в которых бы снижался внутренний уровень неравенства.

«Россия, слава богу, является одной из таких стран. Несмотря на то что у нас сохраняется недопустимо высокий уровень неравенства, начиная с 2012 года коэффициент Джини (измеряющий неравенство. — РБК) в России плавно сокращается», — сказал Орешкин.