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Reuters узнал, что ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти

Reuters: страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 1 млн барр. в сутки
Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и встреча министров стран объединения состоится сегодня. По данным Reuters, достигнута предварительная договоренность о сокращении нефтедобычи минимум на 1 млн барр. в сутки
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Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Страны ОПЕК+ достигли предварительного соглашения о сокращении нефтедобычи более чем на 1 млн барр. в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в объединении. Источники Reuters, участвовавшие в обсуждениях, уточнили, что новые сокращения нефтедобычи ОПЕК+ потенциально могут лишить рынок до 2 млн барр. в сутки в первом квартале 2024 года.

Агентство напоминает, что добровольное сокращение добычи Саудовской Аравией на 1 млн барр. в сутки и экспорта Россией на 300 тыс. барр. в сутки истекает в конце этого года. При этом всего страны ОПЕК+, на которые приходится около 40% мировой нефтедобычи, всего сократили добычу на 5 млн барр. в сутки.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC) и встреча министров стран ОПЕК и не-ОПЕК состоится сегодня, 30 ноября.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) существует с 1960 года. Сейчас в нее входят 13 стран: Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Алжир, Ливия, Нигерия, Ангола, Габон, Экваториальная Гвинея, Конго и Венесуэла. Состав нефтяного картеля неоднократно менялся. К примеру, Катар вышел из ОПЕК в декабре 2018 года, так как страна решила сосредоточиться на добыче газа.

Страны, которые не входят в ОПЕК, на фоне падения цен на нефть в середине 2010-х годов объединились с нефтяным картелем в новый альянс ОПЕК+. На текущий момент в ОПЕК+ (не считая сам ОПЕК) входят десять государств: Россия, Казахстан, Азербайджан, Бахрейн, Оман, Бруней, Малайзия, Мексика, Судан и Южный Судан. Иран, Ливия и Венесуэла при этом не участвуют в текущих соглашениях ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Ранее о том, что ОПЕК+ может объявить о новом сокращении добычи нефти на 1 млн барр. в сутки, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов конференции. Соглашение о дальнейших сокращениях не гарантировано, а их перспектива сталкивается со значительным сопротивлением внутри ОПЕК, сообщили собеседники WSJ.

Источники газеты отметили, что Нигерия и Ангола, два крупнейших африканских производителя нефти, сопротивляются понижению своих индивидуальных квот на добычу. По их оценке, в отчетах ОПЕК завышают их нефтедобывающие мощности. Делегаты добавили, что ОАЭ тоже неохотно идут на сокращение добычи.

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В октябре 2022 года страны ОПЕК и Россия договорились сократить квоту на добычу нефти на 2 млн барр. в сутки к уровню августа 2022 года. Предполагалось, что квоты будут действовать до конца 2023 года. Общая квота добычи стран альянса тогда составляла 41,86 млн барр. в сутки, что примерно соответствовало уровню апреля 2022 года (41,7 млн барр. в сутки). Тогда глава Минэнерго Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман отметил, что фактически сокращение добычи нефти составит только 1–1,1 млн барр. в сутки.

В апреле 2023 года часть стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном сокращении с мая по конец 2023 года. Объем дополнительно сокращенной добычи составил примерно 1,65–1,66 млн барр. в сутки. Вместе с этим Россия в начале 2023 года решила добровольно сократить добычу на 500 тыс. барр. в сутки (примерно 5% от уровня февраля), примерно до 9,5 млн барр. в сутки с 1 марта на фоне введения странами ЕС эмбарго на импорт российской нефти в декабре 2022 года и создания западными странами ценового потолка в $60 за баррель в том же месяце и нефтепродуктов в феврале.

В августе Россия также дополнительно снизила экспорт сырой нефти на 500 тыс. барр. в сутки, но с сентября сокращение было уменьшено до 300 тыс. барр. в сутки, оно, по словам вице-премьера Александра Новака, остается актуальным до конца 2023 года.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ОПЕК+ нефтедобыча сокращение добычи нефть Россия Саудовская Аравия
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