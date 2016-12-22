Евросоюз продлил секторальные санкции против России

Санкции Евросоюза против госбанков, предприятий ОПК и трех нефтегазовых компаний останутся в силе как минимум до 31 июля

Ангела Меркель (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Европейский совет, высший политический орган Евросоюза, продлил экономические санкции против отдельных секторов российской экономики, они будут действовать как минимум до 31 июля 2018 года, говорится в сообщении совета.

Решение было принято, после того как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон 14 декабря доложили совету о ходе выполнения минских соглашений. Эти соглашения, заключили в ЕС, так и не выполнены. Поэтому было единогласно решено продлить санкции. О принятом решении по итогам заседания заявил глава Евросовета Дональд Туск. Теперь это решение формализовано.

Санкции, впервые введенные 31 июля 2014 года, ограничивают доступ российским банкам с госучастием, их дочерним структурам, компаниям из энергетического и оборонного секторов к европейскому рынку капитала, предусматривают запрет на торговлю оружием и на поставку России товаров двойного назначения. Также они ограничивают доступ России к технологиям, которые можно использовать для добычи нефти и ее разведки.

Под эти санкции попали, в частности, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, Россельхозбанк, «Роснефть», «Газпром нефть», «Транснефть», Уралвагонзавод, «Оборонпром», ОАК.

О том, что страны — члены Евросоюза согласовали продление ограничений, со ссылкой на дипломатические источники сообщало агентство Reuters 12 декабря.

Помимо секторальных санкций Евросоюз также ввел персональные ограничения (149 физических и 38 юридических лиц, продлены до 15 марта 2018 года) и санкции против Крыма (продлены до 23 июня 2018 года).

В Москве санкции считают незаконными, об этом на​кануне напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия прорабатывает «меры по защите интересов» в связи с действующими ограничениями.