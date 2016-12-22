Песков рассказал о плане на случай продления антироссийских санкций

В России прорабатывают варианты действий на случай возможного продолжения санкций. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В Москве прорабатывают и принимают меры по защите интересов на фоне возможного продолжения санкционных действий различных стран, которые мы по-прежнему считаем незаконными», — заявил Песков.

Уточнять подробности он отказался. «Было бы неправильно все этим меры по хеджированию рисков публичить и раскрывать», — заметил Песков.

14 декабря лидеры стран ЕС продлили антироссийские санкции на шесть месяцев. Срок ограничений, наложенных ранее, должен был истечь в январе 2018 года. После этого Песков заявил, что продление санкций ЕС не отвечает интересам Евросоюза. «Считаем, что подобные решения не соответствуют интересам стран, входящих в Евросоюз. РФ по-прежнему считает эти санкции незаконными и неправильными по сути», — сказал он.

Продленные санкции были приняты ЕС в июле 2014 года. Они были направлены на российские энергетический, оборонный и финансовый секторы и коснулись в том числе банков с госучастием (Сбербанка и ВТБ), а также крупных нефтегазовых компании — «Роснефти», «Газпром нефти» и «Транснефти». Меры предусматривали ограничение доступа этих компаний и финансовых организаций на европейские финансовые рынки. Тогда же было введено эмбарго на торговлю российским оружием и запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения — для военных нужд или российской армии. В прошлый раз эти санкции были продлены 28 июня.