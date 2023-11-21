Поступления налогов в новых регионах достигли ₽144 млрд
В январе—октябре 2023 года налоговые поступления в новых субъектах России — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях — составили 144 млрд руб. (с учетом страховых взносов). Об этом в интервью РБК заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
«Поступления [налогов и сборов от новых регионов в консолидированный бюджет] за десять месяцев 2023 года — 144 млрд руб.», — сообщил он.
Егоров подчеркнул, что ФНС «очень много сил, времени и интеллектуальных ресурсов» направила на то, чтобы обеспечить местным компаниям простоту официальной регистрации.
«Нужно было обеспечить налогоплательщиков инфраструктурой, то есть представительством в виде подразделений. А также информационное обслуживание. Достаточно непростой путь», — отметил он.
В результате на сегодняшний день в новых субъектах легально работают почти 140 тыс. юрлиц и предпринимателей. «По сути, сделали конверсию — конвертировали юрлиц, которые там уже были зарегистрированы, в правовое поле России. В новых регионах уже около 138 тыс. компаний и ИП, которые работают институционально, обладая полной правоспособностью», — сказал Егоров.
При этом он отметил прогресс в оценке работы ФНС налогоплательщиками в новых субъектах.
«Я понимаю, что можно поставить под сомнение наши опросы, так как мы их делаем про самих себя. Но сейчас нашу работу, по опросам, оценивают положительно больше 90% налогоплательщиков, а когда мы начинали, было в районе 50%», — сказал Егоров.
С 1 января 2023 года все субъекты предпринимательства в новых регионах обязаны соблюдать нормы налогового законодательства России. Однако для них действует ряд послаблений, среди которых — льготные ставки по специальным налоговым режимам и НДС, а для участников специальной экономической зоны — нулевой налог на прибыль и пониженный размер страховых взносов. По оценке Минэкономразвития, совокупный ВВП новых территорий составляет около 2 трлн руб.
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