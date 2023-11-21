Поступления налогов в новых регионах достигли ₽144 млрд

По итогам десяти месяцев 2023 года поступления налогов и сборов в новых регионах России превысили 140 млрд руб., заявил глава ФНС Даниил Егоров. Официальную регистрацию в них прошло около 138 тыс. компаний

Вид на Донецк (Фото: Сергей Батурин / РИА Новости)

В январе—октябре 2023 года налоговые поступления в новых субъектах России — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях — составили 144 млрд руб. (с учетом страховых взносов). Об этом в интервью РБК заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

«Поступления [налогов и сборов от новых регионов в консолидированный бюджет] за десять месяцев 2023 года — 144 млрд руб.», — сообщил он.

Егоров подчеркнул, что ФНС «очень много сил, времени и интеллектуальных ресурсов» направила на то, чтобы обеспечить местным компаниям простоту официальной регистрации.

«Нужно было обеспечить налогоплательщиков инфраструктурой, то есть представительством в виде подразделений. А также информационное обслуживание. Достаточно непростой путь», — отметил он.

В результате на сегодняшний день в новых субъектах легально работают почти 140 тыс. юрлиц и предпринимателей. «По сути, сделали конверсию — конвертировали юрлиц, которые там уже были зарегистрированы, в правовое поле России. В новых регионах уже около 138 тыс. компаний и ИП, которые работают институционально, обладая полной правоспособностью», — сказал Егоров.

При этом он отметил прогресс в оценке работы ФНС налогоплательщиками в новых субъектах.

«Я понимаю, что можно поставить под сомнение наши опросы, так как мы их делаем про самих себя. Но сейчас нашу работу, по опросам, оценивают положительно больше 90% налогоплательщиков, а когда мы начинали, было в районе 50%», — сказал Егоров.

С 1 января 2023 года все субъекты предпринимательства в новых регионах обязаны соблюдать нормы налогового законодательства России. Однако для них действует ряд послаблений, среди которых — льготные ставки по специальным налоговым режимам и НДС, а для участников специальной экономической зоны — нулевой налог на прибыль и пониженный размер страховых взносов. По оценке Минэкономразвития, совокупный ВВП новых территорий составляет около 2 трлн руб.