Орешкин заявил о безуспешности консультаций с США по спору в ВТО

Консультации России и США в рамках ВТО по вопросу вводимых Вашингтоном пошлин на российские сталь и алюминий не дали результатов, рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его оценке, разбирательство может затянуться на несколько лет, передает ТАСС.
«Стандартная процедура такова: сначала проходят консультации, их содержание по правилам ВТО разглашать нельзя, но я могу сказать, что консультации прошли, никакого результата они не дали. Это означает, что мы дальше продолжаем двигаться по стандартной процедуре, которая может в итоге занять даже несколько лет с точки зрения рассмотрения самого спора, потом апелляции и так далее», — рассказал министр.
Пошлины на российские сталь и алюминий (25 и 10% соответственно) США ввели в конце марта. Эти меры затрагивают российский экспорт стали на $1,51 млрд и алюминия на $1,65 млрд в год. В Минпромторге оценили размер ущерба российских компаний от повышения пошлин в $3 млрд. В Вашингтоне объяснили свое решение мерами национальной безопасности, поскольку от импортной стали зависит производство в оборонной промышленности.
Россия стала не единственной страной, пострадавшей от повышения американских пошлин. С жалобой на решение США о пошлинах в ВТО в июне кроме России обратились Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия, в июле к ним присоединилась Швейцария, а в августе — Турция. Заявители обвиняют США в нарушении правил Всемирной торговой организации.
Российские власти дали ответ на повышение пошлин в США 19 июня. Министр экономического развития Максим Орешкин объявил о решении российских властей обложить дополнительными импортными пошлинами американские товары. Новые сборы, или, как их назвал глава ведомства — «балансирующие меры», были введены на ту продукцию, аналоги которой есть на российском рынке.