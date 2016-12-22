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Минэнерго предложило повысить тарифы на ЖКХ более чем на 5%
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Минэнерго предложило повысить тарифы на ЖКХ более чем на 5%
Экономика, 15:19
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Минэнерго предложило повысить тарифы на ЖКХ более чем на 5%
Минэнерго не согласно с Минэкономразвития и предлагает провести повышение тарифов ЖКХ сначала на 1,7% в январе, а затем на 4% в июле следующего года. Двойное повышение в ведомстве объясняют ростом НДС
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Минэнерго России предлагает провести индексацию тарифов на коммунальные услуги в два этапа, что в итоге приведет к их подорожанию на более чем 5%. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал замглавы ведомства Вячеслав Кравченко.

Сейчас в связи с повышением НДС с 18 до 20% правительство прорабатывает варианты повышения тарифов ЖКХ. Согласно действующему законодательству, индексация тарифов на коммунальные услуги проводится ежегодно 1 июля. Из-за повышения НДС Минэкономразвития предлагает сделать исключение и повысить тарифы уже 1 января будущего года на 1,7%. Величину индексации 1 июля ведомства предлагает скорректировать: Центробанк ожидает инфляцию на уровне 4%, но МЭР предлагает повысить тарифы ЖКХ с середины лета только на 2,4%.

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«Минэкономразвития предлагает индексировать на 2,4%, это ниже инфляции. Мы предлагаем сделать индексацию с июля по инфляции, 4% в соответствии с ранее принятыми решениями», — пояснил Кравченко. Таким образом, Минэнерго предлагает повысить тарифы на 1,7% в январе, а затем на 4% в июле 2019 года.

В МЭР напоминали, что с 1 июля 2017 года тарифы индексировались на 4%, притом что фактическая инфляция за 2017 год была на уровне 2,5%. Благодаря разнице коммунальные компании, по предварительной оценке, «получили около 60 млрд руб. дополнительных доходов», отмечало министерство.

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О том, что вслед за ростом НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года повысятся и тарифы ЖКХ, сообщала ранее газета «Известия». С просьбой поднять тарифы выступала ассоциация «ЖКХ и городская среда», в которой заявили, что при росте НДС у организаций ЖКХ сформируются прямые убытки в 45 млрд руб.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Минэнерго , ЖКХ
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