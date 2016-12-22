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Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на доходы населения
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Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на доходы населения
Пенсионная реформа, 09:00
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Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на доходы населения
Райффайзенбанк описал сценарии влияния пенсионной реформы на доходы населения. Оптимистичный обещает сохранившим работу людям стабилизацию или рост доходов. В негативном заложено снижение
Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС

Риски реформы

Повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин может дать положительный эффект для госфинансов, но влияние реформы на экономический рост может оказаться нулевым или отрицательным, пишут экономисты Райффайзенбанка в обзоре «Пенсионная реформа замедлит восстановление экономического роста» (*.pdf).

Экономисты банка рассчитали два сценария (оптимистический и пессимистический), согласно которым реальные доходы населения сократятся на 0,3–3% к 2034 году, а ВВП к 2034 году будет меньше на 0,2–1,9%.

Райффайзенбанк оценивал только прямой эффект пенсионных преобразований независимо от прочих изменений в экономике, поэтому рассчитанные банком цифры — это не прогноз по динамике реальных доходов и ВВП вообще, а оценка вклада пенсионной реформы в динамику показателей.

Оптимистический сценарий

В оптимистическом сценарии мужчины и женщины, которые будут продолжать работать после 60 и 55 лет, будут получать такую же зарплату, как и работающие пенсионеры сейчас (31–32 тыс. руб. в месяц). При этом всем пенсионерам (работающим и неработающим) пенсия будет индексироваться выше инфляции. Сейчас пенсии работающим пенсионерам не индексируются; объявляя пенсионную реформу, правительство сообщило, что пока не планирует возвращать индексацию пенсий работающим пенсионерам, а неработающим пообещало ежегодно увеличивать пенсию выше инфляции.

«В оптимистичном сценарии прямой эффект реформы для ВВП и доходов населения будет в целом близок к нулю, однако произойдет перераспределение доходов между разными группами населения», — говорится в обзоре Райффайзенбанка. Доходы тех, кто сможет найти работу после повышения пенсионного возраста, как минимум останутся стабильными (или даже возрастут), но те, кто не сможет найти работу, потеряют в доходах.

По оценке экономистов, кумулятивный эффект от повышения пенсионного возраста составит минус 0,2% ВВП к 2034 году по сравнению с базовым 2018 годом, а эффект на реальные доходы населения составит минус 0,3% (см. график). Но такой сценарий труднореализуем и скорее является «верхней границей» оценки, отмечается в обзоре.

В правительстве считают, что пенсионная реформа не только позволит структурно сбалансировать бюджет Пенсионного фонда и повышать материальное обеспечение пенсионеров опережающими темпами, но и внесет положительный вклад в экономический рост. Минэкономразвития оценило, что повышение пенсионного возраста увеличит численность экономически активного населения на 1,8 млн человек к 2024 году, и за счет этого рост ВВП увеличится на 1,3 п.п. в течение шести лет.

Пессимистический сценарий

В пессимистическом сценарии Райффайзенбанка остающиеся на рынке труда в результате реформы пожилые граждане могут рассчитывать на зарплату по уровню, близкую к пенсии (20 тыс. руб. для мужчин и 14 тыс. руб. для женщин), а пенсия индексируется выше инфляции только неработающим. При таком сценарии эффект пенсионной реформы для ВВП достигнет минус 1,9% к 2034 году накопленным итогом, а для реальных доходов населения — минус 3%.

Средний уровень зарплат работающих пенсионеров вряд ли сохранится на текущем уровне, считает Райффайзенбанк, потому что, в частности, усилится конкуренция в этой возрастной категории.

Из-за увеличения сроков выхода на пенсию в первые три года дополнительное предложение на рынке труда будет составлять 660 тыс. человек ежегодно. 200 тыс. из них могут остаться без работы, прогнозируют экономисты. Это составляет 5% от общего числа безработных на конец 2017 года (около 3,9 млн человек), отмечает Райффайзенбанк.

Оценки Райффайзенбанка, оговорено в обзоре, не учитывают эффект пенсионной реформы на государственные расходы и на более широкую ситуацию на рынке труда (например, занятость среди более пожилых слоев населения может негативно сказаться на трудоустройстве молодых работников). Также экономисты отметили, что при возможном смягчении параметров реформы (например, повышение пенсионного возраста для женщин не на восемь, а на пять лет) отрицательный эффект для экономики может снизиться.

По расчетам Минфина, пенсионная реформа уже в 2019 году позволит увеличить собственные доходы бюджета Пенсионного фонда на 287 млрд руб. в сравнении с 2018 годом. Рост продолжится и в 2020 году (+4,8%), и в 2021-м (+6,8%). Собственные доходы фонда будут расти быстрее расходов, что позволит начиная с 2020 года снизить трансферт из федерального бюджета.

По подсчетам экономистов Альфа-банка, чистый финансовый эффект пенсионной реформы для бюджета ПФР может составить около 100 млрд руб. к 2024 году. Годовая экономия пенсионных расходов составит порядка 800 млрд руб. к 2024 году, но около 700 млрд руб. из потенциально сэкономленных средств уйдет на обещанное правительством увеличение размера пенсий.​

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в середине июня. Для мужчин возраст выхода на пенсию увеличится до 65 лет, для женщин — до 63. Переходный период реформы начнется с 2019 года и продлится до 2028 года для мужчин (десять лет) и до 2034-го для женщин (16 лет). Темп повышения планируется плюс один год каждый год.

Власти утверждают, что увеличение пенсионного возраста приведет к существенному повышению уровня пенсионного обеспечения граждан. По словам Медведева, пенсии неработающих пенсионеров будет расти на 1 тыс. руб. в год. Законопроект о повышении пенсионного возраста внесен в Госдуму, его первое чтение состоится до конца весенней сессии.

Автор: Юлия Старостина.
При участии: Иван Ткачёв.
Теги: пенсионный возраст , Пенсии
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