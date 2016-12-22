Росстат отчитался о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в годовом исчислении выросли в июле на 2%, однако по сравнению с июнем 2018 года сократились на 4,7%. Реальная заработная плата в июле по сравнению с прошлым годом выросла сразу на 8%

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В июле 2018 года реальные доходы россиян в годовом выражении выросли на 2%, следует из данных Росстата. Реальная заработная плата за тот же период увеличилась на 8%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2018 года составила 42 640 руб. и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 10,7%.

При этом статистики отмечают, что по сравнению с июнем 2018 года реальные доходы и реальная зарплата снизились в июле на 4,7 и 7,3% соответственно. Среднемесячная начисленная заработная плата в июне 2018 года составляла 45 840 руб.

В отчете Росстата подчеркивается также, что больше всего (на 69% по сравнению с предыдущим годом, средняя начисленная зарплата 99,6 тыс. руб.) зарплата в июне 2018 года выросла у тех, кто трудится в области информации и связи. Понизились же зарплаты в сфере добычи сырой нефти и природного газа (на 26%, средняя начисленная зарплата 122,1 тыс. руб.).

Суммарная задолженность по заработной плате составила на 1 августа 2018 года 3,389 млрд руб. и по сравнению с 1 июля 2018 года увеличилась на 586 млн руб. (+20,9%). Из общей суммы просроченной задолженности 721 млн руб. приходится на задолженность, образовавшуюся в 2017 году, а 1,172 млрд руб. — в 2016 году и ранее.

Основная задолженность по зарплате зафиксирована в обрабатывающем производстве, в производстве готовых металлических изделий.