Минэкономразвития предложило учесть повышение НДС в тарифах ЖКХ

Повышение НДС приведет к «ухудшению финансового состояния» ресурсоснабжающих организаций. Компенсировать убытки коммунальщиков могут за счет повышения тарифов ЖКХ на те же 2%

Фото: Олег Яковлев / РБК

Минэкономразвития предложило повысить на два процентных пункта тарифы ЖКХ вслед за ростом налога на добавочную стоимость с 18% до 20%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как объяснили газете в пресс-службе МЭР, эта мера необходима для того, чтобы «не ухудшить» положение ресурсоснабжающих организаций. Аналогичное предложение в Минстрой направила ​ассоциация «ЖКХ и городская среда». В ассоциации считают, что повышение НДС без повышения тарифов ЖКХ принесет коммунальщикам убытки до 100 млрд руб. и приведет к росту долгов в отрасли до 1,5 трлн руб. В Минстрое подтвердили обсуждение возможности повысить тарифы ЖКХ на 2% с января 2019 года.

В пресс-службе Минэка газете сообщили, что повышение НДС может привести к «ухудшению финансового состояния» ресурсоснабжающих организаций. В Минстрое указали на риск прямых убытков для коммунальщиков без повышения тарифов ЖКХ. Обсуждаются разные варианты компенсации.

3 августа президент Владимир Путин подписал одобренный обеими палатами парламента законопроект о повышении НДС с 18% до 20%. По задумке профильных министерств, это даст бюджету дополнительные 600 млрд руб. ежегодно, которые пойдут на осуществление новых «майских указов» Путина, исполнение которых обойдется в 8 трлн руб.

Согласно данным опроса Института Адизеса, которые получил РБК, 80% компаний намерены поднять цены для потребителей из-за роста НДС. Повышение цен объясняется тем, что расходы на уплату налога будут включены в конечную стоимость товара.