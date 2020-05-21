Минвостокразвития отказалось создавать госкорпорацию «Росшельф»

Минвостокразвития решило отказаться от создания новой госкорпорации «Росшельф», которая должна была заняться освоением шельфов Арктики и Дальнего Востока. Об этом говорится в письме главы Минвостокразвития Александра Козлова вице-премьеру и полпреду президента России в Дальневосточном федеральному округе Юрию Трутневу. У РБК есть копия письма министра Трутневу, его подлинность подтвердил источник в правительстве.

«Учитывая изменение ситуации на мировых рынках и сокращение доходов федерального бюджета, считаю создание Госкорпорации преждевременным», — говорится в тексте письма. Вместо «Росшельфа» Козлов предлагает передать полномочия оператора проектов на шельфе «Фонду развития Дальнего Востока и Арктики».

РБК направил запрос в пресс-службу Минвостокразвития и представителю вице-премьера Юрия Трутнева.

Ранее о том, что правительство приняло решение отказаться от создания госкорпорации, сообщал Telegram-канал "Зеленый змий".

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