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Россия заявила о новых доказательствах принадлежности арктического шельфа
«Новые исчерпывающие доказательства» получило Минобороны, которое провело дополнительные исследования шельфа Северного Ледовитого океана. Россия представит их на заседании комиссии ООН

Минобороны получило новые доказательства принадлежности шельфа Северного Ледовитого океана России. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве в Санкт-Петербурге, передает «РИА Новости». По словам чиновника, их рассмотрит комиссия ООН на заседании в феврале.

Военное ведомство провело дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, а также акустическое профилирование, сообщил Борисов. «Полагаю, этих исследований будет достаточно для исчерпывающего обоснования нашей заявки на заседании комиссии, которое состоится в феврале 2020 года», — сказал он.

Россия подала заявку в ООН на расширение границ подконтрольного ей континентального шельфа в Арктике в 2015 году. Тогда Москва просила увеличить площадь российского шельфа на 1,2 млн кв. км. В планах российской стороны — присоединить хребет Ломоносова и другие участки морского дна, в том числе южную оконечность хребта Гаккеля, котловину Подводников, поднятие Менделеева и зону Северного полюса. В этих местах найдены залежи углеводородов.

Как сообщил Борисов, с тех пор комиссия ООН собиралась 11 раз. «На этих встречах потребовалась дополнительная аргументация по обоснованию континентальной природы отдельных структурных элементов арктического бассейна», — заявил вице-премьер. Речь шла в частности о доказательствах геологической истории хребта Ломоносова.

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Также, добавил вице-премьер, на сессии в июле текущего года подкомиссия не согласилась с доводами российской делегации насчет построения внешней границы континентальной окраины в пределах южной части хребта Гаккеля.

В апреле глава Роснедр Евгений Киселев сообщил, что подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к континентальному шельфу России. Он, однако, заметил, что окончательное решение еще не принято и остаются технические вопросы.

Россия претендует на участок шельфа, включающий хребты Ломоносова и Менделеева, с 2001 года. В 2014 году Москва смогла получить участок на шельфе Охотского моря площадью 52 тыс. кв. км.

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Помимо России на территории под Северным Ледовитым океаном также претендуют Дания, Канада, Норвегия и США.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Арктика, арктический шельф, ООН, Юрий Борисов
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