Россия заявила о новых доказательствах принадлежности арктического шельфа

Минобороны получило новые доказательства принадлежности шельфа Северного Ледовитого океана России. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве в Санкт-Петербурге, передает «РИА Новости». По словам чиновника, их рассмотрит комиссия ООН на заседании в феврале.
Военное ведомство провело дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, а также акустическое профилирование, сообщил Борисов. «Полагаю, этих исследований будет достаточно для исчерпывающего обоснования нашей заявки на заседании комиссии, которое состоится в феврале 2020 года», — сказал он.
Россия подала заявку в ООН на расширение границ подконтрольного ей континентального шельфа в Арктике в 2015 году. Тогда Москва просила увеличить площадь российского шельфа на 1,2 млн кв. км. В планах российской стороны — присоединить хребет Ломоносова и другие участки морского дна, в том числе южную оконечность хребта Гаккеля, котловину Подводников, поднятие Менделеева и зону Северного полюса. В этих местах найдены залежи углеводородов.
Как сообщил Борисов, с тех пор комиссия ООН собиралась 11 раз. «На этих встречах потребовалась дополнительная аргументация по обоснованию континентальной природы отдельных структурных элементов арктического бассейна», — заявил вице-премьер. Речь шла в частности о доказательствах геологической истории хребта Ломоносова.