Россия заявила о новых доказательствах принадлежности арктического шельфа

«Новые исчерпывающие доказательства» получило Минобороны, которое провело дополнительные исследования шельфа Северного Ледовитого океана. Россия представит их на заседании комиссии ООН

Минобороны получило новые доказательства принадлежности шельфа Северного Ледовитого океана России. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве в Санкт-Петербурге, передает «РИА Новости». По словам чиновника, их рассмотрит комиссия ООН на заседании в феврале.

Военное ведомство провело дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, а также акустическое профилирование, сообщил Борисов. «Полагаю, этих исследований будет достаточно для исчерпывающего обоснования нашей заявки на заседании комиссии, которое состоится в феврале 2020 года», — сказал он.

Россия подала заявку в ООН на расширение границ подконтрольного ей континентального шельфа в Арктике в 2015 году. Тогда Москва просила увеличить площадь российского шельфа на 1,2 млн кв. км. В планах российской стороны — присоединить хребет Ломоносова и другие участки морского дна, в том числе южную оконечность хребта Гаккеля, котловину Подводников, поднятие Менделеева и зону Северного полюса. В этих местах найдены залежи углеводородов.

Как сообщил Борисов, с тех пор комиссия ООН собиралась 11 раз. «На этих встречах потребовалась дополнительная аргументация по обоснованию континентальной природы отдельных структурных элементов арктического бассейна», — заявил вице-премьер. Речь шла в частности о доказательствах геологической истории хребта Ломоносова.