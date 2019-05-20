СМИ узнали об отказе Total и Eni платить за российскую нефть

По данным Reuters, компании Total и Eni приостановили платежи за поступающую из России нефть из-за ее загрязнения хлорорганикой. «Строго говоря, это и не нефть вовсе», — сказал один из собеседников агентства

Фото: George Osodi / Bloomberg

Французская нефтяная компания Total и итальянская Eni приостановили платежи. за российскую нефть, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в отрасли. Отказ от проведения выплат собеседники агентства связали с загрязнением поступающей по трубопроводу «Дружба» нефти хлорорганикой.

«Почему вообще кто-то должен платить за такую нефть? Строго говоря, это и не нефть вовсе. И никто во всей России не может внятно объяснить, кто кому будет выплачивать компенсации и когда», — заявил один из собеседников Reuters, знакомый с ситуацией.

По данным Reuters, платеж должен был быть проведен 15 мая. В агентстве отмечают, что теоретически западные покупатели имеют право отказаться платить за поставленную им нефть, так как ее качество не соответствовало прописанному в контрактах. Однако, по российскому законодательству, они обязаны сначала заплатить, а потом добиваться выплаты компенсаций.

«Наша позиция ясна. Западные компании должны заплатить, а затем подать иск о возмещении ущерба», — пояснил Reuters источник в одной из российских нефтяных компаний.