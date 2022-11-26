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Минфин разработал специальный порядок для бюджетов новых регионов

Минфин представил предложения по организации бюджетного процесса в четырех новых регионах. Среди ключевых особенностей — сокращенные сроки бюджетного планирования, а также объединение региональных и муниципальных бюджетов
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Утверждение проектов бюджетов и их исполнение на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в 2023–2025 годах будет проходить с рядом особенностей. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минфином и представленном на обсуждение. В частности, для них в три раза сократят сроки бюджетного планирования, объединят региональные и муниципальные бюджеты, организуют выдачу наличных через полевые учреждения ЦБ и наложат ряд ограничений как для высокодотационных субъектов.

Проект постановления разработан в целях реализации норм федеральных конституционных законов от 4 октября 2022 года (о принятии в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), которые предусматривают установление особенностей составления, утверждения проектов бюджетов новых регионов и местных бюджетов, а также исполнения указанных бюджетов и формирования бюджетной отчетности, до окончания переходного периода, сообщили РБК в пресс-службе Минфина.

Основные особенности

Ключевые нововведения для новых территорий, предлагаемые Минфином, заключаются в следующем.

  • Сокращенные сроки бюджетного планирования

Проекты бюджетов новых регионов и территориальных государственных внебюджетных фондов, а также сводные бюджетные росписи и прогнозы социально-экономического развития будут разрабатываться и утверждаться сроком на один год. По действующим правилам, остальные регионы составляют эти документы на трехлетний период, аналогичные нормы действуют и для федерального уровня. Особенности предоставления бюджетной отчетности новыми субъектами будут установлены Минфином позднее.

«Предусмотренное проектом постановления правительства принятие однолетних бюджетов новыми регионами обусловлено отсутствием достоверных данных, позволяющих прогнозировать параметры указанных бюджетов на плановый период», — пояснили в пресс-службе Минфина.

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Введение однолетнего бюджетного планирования на новых территориях вполне логично, так как составление трехлетнего бюджета в полном объеме — трудозатратное мероприятие, выгода которого неочевидна в условиях повышенной неопределенности, отметил директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Он отметил, что практика однолетнего бюджета неоднократно применялась в новейшей истории России: в 2009 и 2016 годах на фоне кризисных явлений.

  • Объединение муниципальных и региональных бюджетов

В 2023 году проекты местных бюджетов на новых территориях разрабатываться не будут, расходы органов местного самоуправления будут считаться составной частью региональных бюджетов. Соответственно, доходы местных бюджетов будут зачисляться в региональную казну. Согласно действующему бюджетному законодательству, каждое муниципальное образование в России имеет собственный бюджет, составление его проекта и мониторинг исполнения осуществляются органами местного самоуправления.

Впрочем, далеко не у всех муниципалитетов хватает квалификации для того, чтобы разработать такой сложный документ, как бюджет, скептичен Климанов. По его мнению, предлагаемая норма вполне оправдана в текущих условиях.

  • Отнесение новых субъектов к высокодотационным

Разработка проектов бюджетов новых территорий и их исполнение будут осуществляться с учетом требований Бюджетного кодекса к высокодотационным субъектам — тем, у которых уровень дотаций превышает 40% собственных доходов. Сегодня к ним относится шесть регионов, а именно Алтай, Дагестан, Ингушетия, Тува, Чечня, Камчатский край.

На них бюджетное законодательство накладывает ряд довольно жестких рамок, напоминает Климанов. Например, они ограничены в расходах на зарплаты госслужащих и принятии обязательств, не касающихся полномочий регионов. Кроме того, высокодотационные субъекты обязаны согласовывать проект бюджета и внесение изменений в него со Счетной палатой.

  • Выдача наличных денег через полевые учреждения ЦБ и Промсвязьбанка

Участники бюджетного процесса на новых территориях получат доступ к наличным деньгам с 1 января 2023 года, когда Федеральное казначейство откроет счета в полевых учреждениях ЦБ и Промсвязьбанка. Полевые учреждения Банка России являются воинскими учреждениями и руководствуются в своей деятельности воинскими уставами, а также специальным положением, утверждаемым совместно ЦБ и Министерством обороны, следует из закона о ЦБ. Ранее Промсвязьбанк получил под контроль госбанки ДНР и ЛНР, которые выполняли функцию центральных банков регионов. Указ об этом был подписан президентом Владимиром Путиным.

  • Признание получателей бюджетных средств казенными учреждениями

Для должного исполнения бюджетов новых территорий в 2023 году до 15 декабря текущего года их власти должны представить перечень участников бюджетного процесса в Федеральное казначейство для присвоения им кода общероссийского классификатора организационно-правовых форм, установленного для казенных учреждений.

Статус казенного учреждения существенно сокращает свободу деятельности получателей бюджетных средств и их самостоятельность, в том числе и в нефинансовых аспектах, отмечает Климанов. Например, штатное расписание работников таких учреждений должно утверждаться органом власти, а не ими самими. При этом среди них могут оказаться школы, театры и т.д., отмечает эксперт.

Зачем нужны особые условия

В целом особенности бюджетного процесса, предлагаемые Минфином, направлены на максимальный контроль за происходящим в новых субъектах, полагает Климанов. Нововведения целесообразны в рамках переходного периода и формирования бюджетного процесса на новых территориях, так как встраивание их в существующий бюджетный процесс займет время, полагает младший директор по суверенным рейтингам «Эксперт РА» Татьяна Тирских.

В нынешней ситуации, когда идут военные действия и неизвестны четкие границы присоединенных территорий, численность их населения, состояние объектов промышленности, разрабатывать полноценный бюджет невозможно, категоричен директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Однако минимальное бюджетное планирование все же может быть осуществлено — с тем чтобы направлять средства на социальные цели и помощь людям, полагает эксперт. По его мнению, главной характеристикой бюджетов новых территорий должна быть гибкость, которая позволяла бы адаптироваться под различные форс-мажорные обстоятельства.

Ранее Госдума одобрила переходный налоговый режим для новых субъектов. В частности, для уже существующего бизнеса начали действовать пониженные ставки НДС при использовании сырья, закупленного до вступления регионов в состав России, и льготы по перевозке товаров, для граждан — освобождение от НДФЛ суточных выплат при командировках туда, а также обнуление госпошлин при получении различных документов.

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