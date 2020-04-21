Цена на нефть WTI вернулась к положительному значению

Цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае выросла после первого в истории падения ниже нуля

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Стоимость фьючерса на американскую нефть марки WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7:10 мск на бирже NYMEX она выросла до $1,40. Июньские фьючерсы WTI подорожали до $21,33.

Июньские фьючерсы на североморскую смесь Brent на бирже ICE в Лондоне торгуются по цене $25,39 за баррель (майские контракты истекли).

20 апреля стоимость апрельского фьючерса WTI рухнула до нуля, а затем и вовсе впервые в истории достигла отрицательных значений: котировки завершили торговую сессию на отметке минус $37,63 за баррель.

После введения ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса мировой спрос на нефть упал. «Если мы не увидим восстановления спроса в ближайшее время, вполне вероятно, что июньский контракт будет ждать та же участь», — приводит Bloomberg слова Уоррена Паттерсона, аналитика нидерландского финансового конгломерата ING Bank NV. В то же время он выразил мнение, что после апреля цены начнут постепенно восстанавливаться.