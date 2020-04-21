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Падение цен на нефть ,  
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Цена на нефть WTI вернулась к положительному значению

Цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае выросла после первого в истории падения ниже нуля
BRENT BR-5.20 $26,61 -6,5%
Фото: David McNew / Getty Images

Стоимость фьючерса на американскую нефть марки WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7:10 мск на бирже NYMEX она выросла до $1,40. Июньские фьючерсы WTI подорожали до $21,33.

Июньские фьючерсы на североморскую смесь Brent на бирже ICE в Лондоне торгуются по цене $25,39 за баррель (майские контракты истекли).

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20 апреля стоимость апрельского фьючерса WTI рухнула до нуля, а затем и вовсе впервые в истории достигла отрицательных значений: котировки завершили торговую сессию на отметке минус $37,63 за баррель.

После введения ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса мировой спрос на нефть упал. «Если мы не увидим восстановления спроса в ближайшее время, вполне вероятно, что июньский контракт будет ждать та же участь», — приводит Bloomberg слова Уоррена Паттерсона, аналитика нидерландского финансового конгломерата ING Bank NV. В то же время он выразил мнение, что после апреля цены начнут постепенно восстанавливаться.

Как заявил РБК аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук, обвал нефти WTI связан в том числе с тем, что страны — участницы сделки ОПЕК+ пока не сократили добычу. Саудовская Аравия продолжает добывать больше 12 млн барр./сутки. Кроме того, Эр-Рияд отправил большие объемы нефти в США, и это в комплексе вызвало падение цен на добываемую в Техасе марку, отметил он.

Президент США Дональд Трамп заявил о планах полностью заполнить национальные резервы страны, направив в хранилища до 75 млн баррелей. Вашингтон также рассмотрит возможность приостановки закупок нефти у Эр-Рияда, добавил он.

Мосбиржа после «беспрецедентного обвала цен» решила 21 апреля приостановить торги майским фьючерсом нефти WTI, чтобы избежать дополнительных негативных последствий.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: нефть, WTI
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