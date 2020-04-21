Песков посоветовал не преувеличивать ситуацию с «виртуальными митингами»
В Кремле с большим вниманием относятся к сообщениям граждан о сложностях в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Так он ответил на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на «виртуальные митинги» в «Яндекс.Навигаторе», где люди требовали ввести режим чрезвычайной ситуации и жаловались на режим самоизоляции.
Песков отметил, что в аппарате президента тщательно отслеживают появление новых форматов в интернете. «Конечно, мы с большим вниманием относимся к сообщениям, где люди говорят о сложностях, которые они переживают, и о причинах таких сложностей», — сказал он.
По его словам, власти по мере возможности учитывают эти сообщения при составлении планов по поддержке «участников экономической жизни» и отдельных категорий граждан.