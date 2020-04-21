Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году

Экономика России сократится в 2020 году на 4-4,5% в базовом сценарии, прогнозирует АКРА. В худшем случае ее ждет падение на 7,5% из-за вызванного пандемией кризиса. Безработица может вырасти по итогам года с 4,6 до 6,7%

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ВВП России по итогам 2020 года сократится на 0,8%, если карантинные меры отменят летом. В худшем случае падение составит 7,5%, если ограничения будут вводить неоднократно при новых вспышках заболевания, а разработка вакцины растянется на два года, следует из обновленного макропрогноза АКРА с учетом негативных эффектов пандемии коронавируса (есть у РБК). Предыдущий прогноз АКРА делала еще в 2019 году и ожидала тогда по итогам текущего года роста экономики на 0,8%.

Подробнее о прогнозах и оценках экспертов АКРА читайте в материале РБК Pro.

По оптимистичному сценарию, если уже летом будет снята существенная часть карантинных мер, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, экономика просядет на 0,8% по итогам года, что компенсируется ростом ВВП на 1,8% в 2021 году. Уровень безработицы незначительно превысит докризисный — 4,8% по итогам 2020-го против 4,6% в 2019 году. Реальные располагаемые доходы населения снизятся на 1,3%, но в следующем году будет рост 1,6%;

Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%. Безработица возрастет до 6,7% и вернется на докризисный уровень в 2022 году, доходы населения упадут на 6,4%, но уже в следующем году ожидается рост на 2,7%;

Пессимистичный сценарий предусматривает ужесточение ограничений, ожидание появления вакцины в течение двух лет и среднегодовую цену на нефть $25 за баррель. В этом случае экономика упадет на 7-7,5% в 2020 году и начнет восстанавливаться лишь в 2022 году. Безработица практически удвоится — до 8,9% и вернется на докризисный уровень лишь в 2023 году, доходы населения упадут на 9,9%.

Международный валютный фонд ожидает снижение ВВП России на 5,5% в 2020 году и частичное восстановление на 3,5% в 2021 году. Экономисты ВЭБ.РФ более оптимистичны. По их прогнозу, по итогам 2020 года ВВП снизится на 3,8%, но экономика быстро восстановится с ростом на 4–4,8% в 2021 году. Наиболее негативный прогноз представили McKinsey и Scope Ratings, оценив падение ВВП в 2020 году на 3,8% в оптимистичном сценарии и до 10–11% в пессимистичном.

Во все сценарии АКРА закладывает действие нового соглашения ОПЕК+ как минимум до конца 2020 года. В зависимости от сценария ограничения по добыче будут смягчены или полностью сняты в 2021 году, или в случае особенно глубокого экономического шока страны будут склонны действовать скоординировано в течение более долгого времени. При оптимистичном развитии событий цены на нефть, по мнению АКРА, восстановятся до $45 за барр. в 2021 году, в двух других сценариях это произойдет только в 2022 году.