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Экономика ,  
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Эксперты АКРА ухудшили прогноз по росту экономики России
Аналитики АКРА в своем обновленном прогнозе скорректировали рост ВВП России с 1,4 до 0,9% в 2019 году. В 2020 году они ожидают торможения мировой экономики, что негативно отразится на объемах российского экспорта
Фото: РИА Новости

Рост российской экономики в 2019 году замедлится до 0,9%, в 2020 году — до 0,8%, следует из обновленного базового макропрогноза Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) на 2019–2023 годы. В предыдущем прогнозе прирост ВВП оценивался в 1,4% в текущем, в 1,5% — в следующем году.

Экономисты ухудшили прогноз по росту экономики, несмотря на изменение с «высокой» на «среднюю» оценки вероятности введения новых экономических санкций против России (кроме санкций против госдолга). Степень их негативного влияния на российскую экономику АКРА оценивает как «слабую». В октябре 2018 года экономисты рейтингового агентства закладывали риск расширения санкций в базовый сценарий.

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При этом среднегодовой курс доллара в 2020 году, согласно обновленному базовому сценарию, составит 73,8 руб., цена нефти марки Urals упадет до $53 за баррель после $61 в текущем году. Инфляция в 2020 году прогнозируется экспертами АКРА на уровне 4,7%. Ключевая ставка будет находиться на уровне 7,2%.

Минэкономразвития ожидает рост российского ВВП на 1,3% по итогам 2019 года. В 2020 году рост экономики, по прогнозу министерства, ускорится до 2,1%, в 2021-м — до 3,1%. В последующие годы он будет стабильно превышать 3% (*.pdf).

Развитым странам угрожает спад

Эксперты АКРА ожидают снижения роста мирового ВВП с 3,3% в 2018 году до 2,2% в 2019 году и до 1,3% в 2020 году в базовом сценарии. Рецессия в США начнется в 2020 году, ВВП страны снизится на 0,7%. «С большой вероятностью взаимное повышение таможенных пошлин США и другими странами приведет к стагнации или экономическому спаду в некоторых развитых странах в период с 2019 по 2020 год», — предупреждают аналитики.

Замедление темпов роста мировой торговли может снизить объемы российского экспорта, говорится в макропрогнозе. Более 20% экспорта России приходится на прямых участников торговых войн и страны с риском введения протекционистских мер в ближайшем будущем. Введение торговых ограничений приведет к росту цен на импорт и снижению реального конечного спроса в конфликтующих странах, говорится в прогнозе АКРА. Это будет сдерживать рост спроса на традиционные для России экспортные товары и повышение цен на сырье (в том числе в Европе). В результате на нефтяном рынке риски будут реализовываться не только на стороне предложения (ввод трубопроводных мощностей в США), но и на стороне спроса.

Если регулирование финансовой системы позволит выдержать ухудшение динамики экспорта без финансового стресса в банковской системе, то российская экономика сможет пройти неблагоприятный период с незначительными, но положительными темпами роста 0,4–0,9% в 2019–2020 годах, отметил замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. Однако при более значительном спаде внешнего спроса либо в случае неадекватных мер регулирования возможно наступление рецессии. Максимальный спад экономики при реализации пессимистичного сценария может составить до минус 2,5–3% в 2019–2020 годах.

Прогноз с противоречиями

Аналитики АКРА представили крайне радикальный прогноз: в базовом сценарии предполагается начало глобального экономического кризиса в 2020 году, при этом российская экономика сохраняет низкие, но положительные темпы прироста ВВП, полагает директор по инвестициям «Локо-инвеста», экс-глава департамента макропрогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов. «Слишком плохо, просто драматично плохо выглядит прогноз по мировой экономике, а Россия при этом какой-то островок стабильности с сохранением положительной динамики. Такого еще не было в новейшей истории», — говорит он.

Прогноз АКРА на 2020 год как в отношении мировой конъюнктуры, так и в отношении России излишне консервативен, согласен главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. «Мы не ожидаем начала рецессии в экономике США в следующем году, как и не ожидаем появления критически негативных явлений в мировой экономике в целом», — сказал он РБК. Реализация этих событий начнется в 2021 году в том случае, если монетарных стимулов от национальных центробанков будет недостаточно, чтобы сгладить подъемы торговых конфликтов, или же сами торговые конфликты перерастут в более масштабные торговые войны.

По оценке Покатовича, темпы роста ВВП России в 2019 году будут находится в диапазоне 0,8–1,2%, в 2020 году — 1,6–2,1%. Основным драйвером достаточно сдержанного роста российского ВВП будет являться курс госполитики, целью которого фактически является повышение стабильности экономики в ущерб ее росту, заключил экономист.

Автор: Юлия Старостина
Теги: АКРА, Санкции, Прогноз
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