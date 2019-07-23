Эксперты АКРА ухудшили прогноз по росту экономики России

Аналитики АКРА в своем обновленном прогнозе скорректировали рост ВВП России с 1,4 до 0,9% в 2019 году. В 2020 году они ожидают торможения мировой экономики, что негативно отразится на объемах российского экспорта

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Рост российской экономики в 2019 году замедлится до 0,9%, в 2020 году — до 0,8%, следует из обновленного базового макропрогноза Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) на 2019–2023 годы. В предыдущем прогнозе прирост ВВП оценивался в 1,4% в текущем, в 1,5% — в следующем году.

Экономисты ухудшили прогноз по росту экономики, несмотря на изменение с «высокой» на «среднюю» оценки вероятности введения новых экономических санкций против России (кроме санкций против госдолга). Степень их негативного влияния на российскую экономику АКРА оценивает как «слабую». В октябре 2018 года экономисты рейтингового агентства закладывали риск расширения санкций в базовый сценарий.

При этом среднегодовой курс доллара в 2020 году, согласно обновленному базовому сценарию, составит 73,8 руб., цена нефти марки Urals упадет до $53 за баррель после $61 в текущем году. Инфляция в 2020 году прогнозируется экспертами АКРА на уровне 4,7%. Ключевая ставка будет находиться на уровне 7,2%.