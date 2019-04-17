Москва не увидела причин для роста цен на транзит нефти по просьбе Минска

Москва не увидела причин для роста цен на транзит нефти по просьбе Минска

У предложения Белоруссии повысить тариф на транзит российской нефти через ее территорию нет оснований, заявили в ФАС. Ранее Минск предложил повысить этот тариф почти на четверть

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сочла доводы Минска о необходимости почти на четверть повысить тариф на транзит нефти через трубопровод «Дружба» необоснованными, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления службы по топливно-энергетическому комплексу Дмитрия Махонина.

По его словам, к таким выводам ФАС пришла после селекторного совещания с коллегами из белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.​

«Коллеги представили те аргументы, которые уже были обнародованы в СМИ. Мы посчитали, что эти аргументы не являются обосновывающими для роста тарифа. Соответственно, вопрос уходит теперь в область планового регулирования тарифов», — сказал Махонин, напомнив, что очередной ​пересмотр тарифа должен пройти до 1 февраля 2020 года.

Если и по нему не будет найдено обоюдное решение, то тариф индексируется на 3% от уровня инфляции в России, добавил Махонин.

В начале апреля Минск уведомил российскую компанию «Транснефть» о планах повысить тариф на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» на 23%. Свое предложение белорусская сторона мотивировала экологическими соображениями, рассказывал советник главы «Транснефти» Игорь Демин.