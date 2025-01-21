Власти понизили план по инвестициям на фоне высокой ставки

Единый план правительства по достижению национальных целей предполагает рост инвестиций на 1,3% в 2025 году, на 2,2% в 2026-м и на 2,5% в 2027-м. Это меньше, чем закладывалось в базовый прогноз Минэкономразвития

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На фоне сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), проводимой Банком России, правительство снизило ожидания по росту инвестиций в основной капитал на ближайшую трехлетку. Как следует из Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденного правительством в январе, в 2025 году ожидается рост объема инвестиций на 1,3%, в 2026-м — на 2,2%, в 2027-м — на 2,5%, рассчитал РБК на основе приведенных в документе данных.

Показатели единого плана

Прогнозные показатели по капвложениям содержатся в разделе плана, посвященном национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика». Цель предполагает, в частности, обеспечение темпа роста ВВП выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности (вторая часть была достигнута еще в 2021 году, судя по данным Всемирного банка).

Прогноз по ВВП, содержащийся в едином плане, соответствует прогнозу Минэкономразвития, на основании которого верстался бюджет страны на 2025–2027 годы. Так, после роста на 3,9% в 2024 году ожидается замедление экономики. В 2025 году, как ожидается, ВВП увеличится на 2,5%, в 2026-м — на 2,6%, в 2027-м — на 2,8%. В 2028–2030 годах ежегодный рост экономики, согласно плану, прогнозируется на уровне 3–3,2%.

На выполнение цели по ВВП воздействуют практически все факторы, изложенные в едином плане, указано в нем, включая сохранение высокой инвестиционной активности. Декларируется, что это будет происходить «за счет улучшения инвестиционного климата через комплексную систему мер поддержки предпринимателей со стороны государства и сокращение избыточной административной нагрузки». Также в документе говорится о повышении стимулов для инвестирования со стороны бизнеса и обеспечении справедливого распределения рисков между государством и частным сектором.

В качестве одного из индикаторов, характеризующих достижение национальной цели, приводится прирост объема инвестиций в основной капитал по отношению к уровню 2020 года. Так, согласно плану, в 2025 году инвестиции должны вырасти на 39% к 2020 году, в 2026-м — на 42,1%, в 2027-м — на 45,7%. В 2030 году объем инвестиций должен превысить показатель 2020 года на 60%.

Планы ниже базового прогноза, но выше консервативного

Если на основе этих данных рассчитать прирост инвестиций год к году, получится, что в 2025 году объем инвестиций должен вырасти на 1,3%, в 2026-м — на 2,2%, в 2027-м — на 2,5%. Эти ожидания ниже базового прогноза Минэкономразвития, подготовленного в сентябре 2024 года. Он предполагает рост инвестиций в 2025 году на 2,1% и последующее увеличение темпов до 3% в 2026 году и 3,3% в 2027 году. В Минэкономразвития ранее оценивали, что рост на 2% по сравнению с высокой базой 2024 года (7,8%, согласно прогнозу) — «это очень неплохо».

Впрочем, ожидания по росту инвестиций из единого плана лучше, чем фигурирующие в консервативном сценарии прогноза Минэкономразвития. Консервативный прогноз предполагает рост инвестиций на 0,6% в 2025 году, снижение на 1,8% в 2026 году с последующим восстановлением до 3% в 2027 году.

«В едином плане заложены показатели, необходимые для достижения поставленной президентом цели — добиться роста инвестиций в российскую экономику на 60% к 2030 году. Этому будет способствовать накопленная высокая база последних четырех лет», — сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития. В ведомстве добавили, что для ускорения темпов инвестиционной активности запущен профильный федеральный проект в составе нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». «Его основные задачи — обеспечение предсказуемости условий для бизнеса, распределение рисков между инвесторами и государством и реальные преференции для активно инвестирующих компаний, которые будут способствовать качественной трансформации делового климата», — отметили в пресс-службе. В 2021–2024 годах инвестиции действительно росли опережающими темпами: среднегодовой темп за этот период превышает 8% (в сопоставимых ценах, то есть в реальном выражении).

«Жизнь [в 2024 году] оказалась заметно лучше ожиданий», — считает главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин, указывая на существенные отличия апрельского прогноза («сценарных условий») Минэкономразвития от сентябрьского. Так, в апреле предполагалось, что рост инвестиций по итогам 2024 года составит 2,3%, однако потом ожидания были повышены до 7,8%. «С высокого уровня расти сложнее», — говорит эксперт.

Различие между базовым прогнозом Минэкономразвития (который формально продолжает действовать) и траекторией, обозначенной в обновленном плане по достижению национальных целей, может объясняться тем, что прогноз был опубликован в сентябре и с тех пор мог измениться, предполагает главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. Обновленные показатели будут представлены традиционно в апреле. «Кроме того, в теории плановая траектория и прогнозы Минэкономразвития не обязаны в точности совпадать», — указывает он.

По оценке Латыпова, рост инвестиций в основной капитал за 2024 год был даже немного выше официальных ожиданий — 7,9%.

В то же время в течение 2024 года темпы роста объема капвложений постепенно замедлялись. Так, согласно данным Росстата, в первом квартале рост составил 14,5% в годовом выражении, во втором квартале — 8,3%, в третьем — 5,1%. Данных за четвертый квартал и в целом за год еще нет.

Факторы сокращения инвестиций

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в одном из своих последних материалов указывает на существенное замедление инвестиций в третьем квартале. «С учетом особенностей статистики инвестиций (занижение дефляторов по импорту, учет военной продукции с длительным сроком службы и др.) это, вероятно, «оценка сверху» — реальная ситуация, вероятно, заметно хуже», — предполагают аналитики ЦМАКП.

Экономист Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Сергей Цухло, в свою очередь, констатирует, что в январе российская промышленность «продолжила терять оптимизм в условиях продолжающегося охлаждения экономики». Индекс промышленного оптимизма, который он рассчитывает на основе конъюнктурных опросов предприятий, впервые с 2022 года стал отрицательным — то есть негативных оценок текущей ситуации на уровне бизнеса стало больше, чем позитивных.

О том, что из-за сохраняющейся на рекордном уровне ключевой ставки ЦБ инвестиции будут сокращаться, неоднократно предупреждал бизнес. В частности, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин говорил в ноябре, что многие компании откладывают запуск инвестиционных проектов на срок после 2025 года, когда ожидается снижение ставки. По данным Шохина, все большее количество компаний отмечает снижение доступности финансирования по всем доступным источникам инвестиционных программ, в то время как повышение производительности труда, импортозамещение, автоматизация, роботизация требуют инвестиций. Вице-премьер Александр Новак признавал тогда, что высокая ключевая ставка приводит к «некоторому замедлению» инвестиционной активности. Примерно в то же время стало известно и об обеспокоенности властей тем, что бизнес в условиях высоких процентных ставок предпочитает наращивать средства на счетах и депозитах в банках вместо того, чтобы направлять их на инвестиции.

Копейкин обозначает целый ряд проблем, из-за которых объем инвестиций в России «сохраняется на уровне ниже 20% ВВП при среднемировых показателях около 25% ВВП». «Это инвестиционный климат, в том числе вопросы прав собственности, излишнее регулирование, вопросы правоприменения, что приводит к оттоку капитала. Это долгосрочные демографические вызовы», — перечисляет он. Кроме того, в последнее время к перечню препятствий прибавились «внешние ограничения и сверхжесткая ДКП, к которой с этого года добавилось повышение налогов».

ЦБ сохраняет ключевую ставку на рекордном уровне — 21% — в целях борьбы с инфляцией и перегревом экономики. На заседании в феврале регулятор может рассмотреть вопрос о ее дальнейшем повышении, говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина.