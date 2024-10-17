Всемирный банк вновь улучшил прогноз по росту ВВП России

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в этом году до 3,2%

По сравнению с началом года прогноз улучшился почти на 2 п.п. — до 3,2%. В будущем Всемирный банк прогнозирует снижение темпов экономического роста. Российский Минэк в этом году ожидает еще более высокого роста — почти 4%

Фото: Андрей Любимов / РБК

Всемирный банк третий раз за год повысил прогноз по росту ВВП России в этом году, следует из свежего доклада организации об экономике региона Европы и Центральной Азии.

Банк ожидает, что в этом году рост российского ВПП составит 3,2% (в июне было 2,9%, в апреле — 2,2%, в январе — 1,3%).

В следующем году, предполагает организация, рост составит 1,6%, в 2026-м — 1,1%.

Наибольший рост ВВП в указанном регионе в текущем году Всемирный банк прогнозирует в Грузии (7,5%), Таджикистане (7,2%), Узбекистане (6%), Киргизии (5,8%) и Армении (5,5%).

Аналогичный с российским уровень роста ожидается на Украине, в Польше, Азербайджане и Турции.

Минэкономразвития России в сентябре опубликовало свои ожидания по состоянию экономики страны. Согласно прогнозу, рост реального ВВП по итогам года составит 3,9%. В апреле в прогнозе закладывался рост на 2,8%.

Также несколько улучшены ожидания на будущие годы: 2,5% в 2025 году, 2,6% в 2026-м и 2,8% в 2027-м. Ранее в ведомстве ожидали рост экономики темпом по 2,3% в 2025 и 2026 годах и 2,4% в 2027-м.