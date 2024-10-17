Всемирный банк вновь улучшил прогноз по росту ВВП России
Всемирный банк третий раз за год повысил прогноз по росту ВВП России в этом году, следует из свежего доклада организации об экономике региона Европы и Центральной Азии.
Банк ожидает, что в этом году рост российского ВПП составит 3,2% (в июне было 2,9%, в апреле — 2,2%, в январе — 1,3%).
В следующем году, предполагает организация, рост составит 1,6%, в 2026-м — 1,1%.
Наибольший рост ВВП в указанном регионе в текущем году Всемирный банк прогнозирует в Грузии (7,5%), Таджикистане (7,2%), Узбекистане (6%), Киргизии (5,8%) и Армении (5,5%).
Аналогичный с российским уровень роста ожидается на Украине, в Польше, Азербайджане и Турции.
Минэкономразвития России в сентябре опубликовало свои ожидания по состоянию экономики страны. Согласно прогнозу, рост реального ВВП по итогам года составит 3,9%. В апреле в прогнозе закладывался рост на 2,8%.
Также несколько улучшены ожидания на будущие годы: 2,5% в 2025 году, 2,6% в 2026-м и 2,8% в 2027-м. Ранее в ведомстве ожидали рост экономики темпом по 2,3% в 2025 и 2026 годах и 2,4% в 2027-м.
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