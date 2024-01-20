Около 40 тыс. жителей Читы и Кокуя остались без газа из-за морозов

Жители Читы начали жаловаться на отсутствие газа 30 декабря. Власти объяснили это долгими морозами и невозможностью из-за этого поднять давление в системе, а также сложностями с поставками сжиженного углеводородного газа

Автоцистерны для перевозки газа на газонаполнительной станции Читы (Фото: Правительство Забайкальского края)

Около 40 тыс. жителей Читы и поселка Кокуй остались без газа, сообщил вице-премьер Забайкалья Алексей Гончаров, его слова приводит телеканал «Забайкалье».

«На сегодняшний день газ в городе Чита отсутствует в 202 домах и 18 домах поселка Кокуй Сретенского района — это около 40 тысяч граждан. При этом некоторые используют газ не только для приготовления пищи, но и для горячего водоснабжения», — сказал Гончаров.

20 января в правительстве прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за перебоев с газом в домах. В «Читаоблгазе» пообещали, что в понедельник, 22 января, восстановят подачу газа в городе. На следующий день газ должны доставить в Кокуй, а газ в баллонах — в другие районы, заверили также в газоснабжающей компании.

«Будем это проверять, контролировать. «Читаоблгазу» дано поручение представить графики поставки газа в край, а также в каждый дом. Для обеспечения бесперебойного газоснабжения будет разработан комплексный план необходимых технических и организационных мероприятий», — рассказал вице-премьер.

Жителям домов, которые остались без газа, сделают перерасчет.

По словам заместителя генерального директора ОАО «Читаоблгаз» Станислава Волынкина, автоцистерны для перевозки газа доставили на газонаполнительную станцию Читы. «Сейчас будем заливать газовозы и развозить по городу», — сообщил Волынкин.

В телеграм-канале городской администрации сообщается, что заливка газа началась. В первую очередь его подадут в газгольдеры, а также в те дома, где горячее водоснабжение обеспечивается от газа. Для остальных домов заливка запланирована на воскресенье, 21 января.

Как пишет Chita.ru, жители Читы начали жаловаться на отсутствие газа 30 декабря. Администрация обещала решить проблему до Нового года. Позднее в «Читаоблгазе» заверили, что ситуация с газом стабилизируется к середине января, а потом — к 25 января.

9 января председатель комитета городского хозяйства Марина Попова сообщила, что с 30 декабря по 8 января местные жители 312 раз жаловались на проблемы с газоснабжением. По ее словам, в «Читаоблгазе» объяснили это долгими морозами и невозможностью из-за этого поднять давление в системе. Также она рассказала, что возникли сложности с поставками сжиженного углеводородного газа (СУГ). «Сейчас в город поступило 400 тонн СУГ, из которых 160 тонн залили во все газгольдерные системы в городе при месячной норме потребления в 180 тонн», — уточнила Попова.

По данным портала, задержка связана с тем, что газ пришлось везти на машинах из-за аварии на железной дороге.