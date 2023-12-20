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Война санкций ,  
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Bloomberg сообщил о росте объемов экспорта нефтепродуктов из России

Bloomberg: Россия наращивает экспорт топлива вопреки договоренностям с ОПЕК+
Сюжет
Война санкций
Среднесуточный объем экспорта в последние недели стал самым высоким с сентября, пишет Bloomberg. За неделю до 17 декабря выросли поставки дизеля, нафты и газойля
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Фото: Олег Никишин / Getty Images
Фото: Олег Никишин / Getty Images

Экспорт нефтепродуктов из России в течение четырех недель до 17 декабря составлял в среднем 2,4 млн барр. в день, что является самым высоким объемом с середины сентября, сообщает Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитической Vortexa Ltd.

Вместе с этим, отмечает агентство, более волатильные еженедельные подсчеты свидетельствуют, что экспорт подскочил до более чем 3 млн барр. в день (максимальный показатель с конца марта).

По отдельным видам топлива за неделю до 17 декабря картина поставок выглядит следующим образом:

  • экспорт дизеля и газойля составил около 1,4 млн барр. в день, это на 42% больше по сравнению с неделей ранее и представляет собой наибольшую величину с конца августа. При этом в России с сентября действует временный запрет на экспорт зимнего дизеля (на летний он был снят);
  • экспорт нафты составил примерно 640 тыс. барр. в день, что выше на 19% и является самым большим показателем с мая;
  • экспорт бензина, напротив, снизился до 73 тыс. барр. в день (на 37%). Осенью российские власти вводили временный запрет на его экспорт;
  • экспорт авиакеросина составил 53 тыс. барр. в день;
  • экспорт мазута составил примерно 686 тыс. барр. в день — это максимум за четыре недели.

Bloomberg напоминает, что на последнем заседании ОПЕК+ Россия обязалась углубить сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов в первом квартале следующего года.

Поставки сырой нефти морским путем за четырехнедельный период до 17 декабря составил 3 млн барр. в день, отмечает агентство.

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Фото:David McNew / Getty Images

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В 2023 году Россия начала снижать добычу и экспорт нефти. С марта этого года объемы добычи нефти сокращены на 500 тыс. барр. в сутки, с сентября экспорт сокращен на 300 тыс. барр. в сутки, в декабре допускается увеличение этого объема. Обе меры вводились до конца 2023-го.

Еще в июне страны ОПЕК+ установили квоту на добычу нефти в размере 40,46 млн барр. в сутки с 2024 года. На ноябрьских встречах члены группы подтвердили июньское соглашение, а также договорились о сокращении добычи и экспорта. Россия обязалась в новом году сократить нефтяной экспорт суммарно на 500 тыс. барр. в день, включая 300 тыс. барр. в день нефти и 200 тыс. барр. в день топлива.

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
российская нефть нефтепродукты экспорт нефти
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