Bloomberg сообщил о росте объемов экспорта нефтепродуктов из России
Экспорт нефтепродуктов из России в течение четырех недель до 17 декабря составлял в среднем 2,4 млн барр. в день, что является самым высоким объемом с середины сентября, сообщает Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитической Vortexa Ltd.
Вместе с этим, отмечает агентство, более волатильные еженедельные подсчеты свидетельствуют, что экспорт подскочил до более чем 3 млн барр. в день (максимальный показатель с конца марта).
По отдельным видам топлива за неделю до 17 декабря картина поставок выглядит следующим образом:
- экспорт дизеля и газойля составил около 1,4 млн барр. в день, это на 42% больше по сравнению с неделей ранее и представляет собой наибольшую величину с конца августа. При этом в России с сентября действует временный запрет на экспорт зимнего дизеля (на летний он был снят);
- экспорт нафты составил примерно 640 тыс. барр. в день, что выше на 19% и является самым большим показателем с мая;
- экспорт бензина, напротив, снизился до 73 тыс. барр. в день (на 37%). Осенью российские власти вводили временный запрет на его экспорт;
- экспорт авиакеросина составил 53 тыс. барр. в день;
- экспорт мазута составил примерно 686 тыс. барр. в день — это максимум за четыре недели.
Bloomberg напоминает, что на последнем заседании ОПЕК+ Россия обязалась углубить сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов в первом квартале следующего года.
Поставки сырой нефти морским путем за четырехнедельный период до 17 декабря составил 3 млн барр. в день, отмечает агентство.
В 2023 году Россия начала снижать добычу и экспорт нефти. С марта этого года объемы добычи нефти сокращены на 500 тыс. барр. в сутки, с сентября экспорт сокращен на 300 тыс. барр. в сутки, в декабре допускается увеличение этого объема. Обе меры вводились до конца 2023-го.
Еще в июне страны ОПЕК+ установили квоту на добычу нефти в размере 40,46 млн барр. в сутки с 2024 года. На ноябрьских встречах члены группы подтвердили июньское соглашение, а также договорились о сокращении добычи и экспорта. Россия обязалась в новом году сократить нефтяной экспорт суммарно на 500 тыс. барр. в день, включая 300 тыс. барр. в день нефти и 200 тыс. барр. в день топлива.
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