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Bloomberg сообщил о тикающей фискальной бомбе на $100 трлн

«Гора заимствований» США и Китая оказывает давление на весь мир, если не сокращать госдолг, то последствия следующего глобального шока могут оказаться непредсказуемыми, считают в МВФ
Фото: Sandrine Marty / Hans Lucas / Reuters
Фото: Sandrine Marty / Hans Lucas / Reuters

Долговая нагрузка продолжает расти практически во всех странах мира, уровень госдолга уже в этом году может достичь рекордных $100 трлн, в основном за счет США и Китая, пишет Bloomberg в статье «Мировая фискальная бомба на $100 трлн продолжает тикать».

По подсчетам агентства, по итогам 2024 года уровень долговой нагрузки во всем мире составлял 94,8%. При этом в США — 97,4%, в Китае — 62,1%, в Японии — 254%, во Франции — 111,3%, а в Великобритании — 103,2%. В целом в странах G7 уровень долга составил 125,9%, а к 2050 году он может вырасти до 188%.

Свою статью Bloomberg публикует в преддверии ежегодного заседания МВФ. Управляющий директор фонда Кристалина Георгиева ранее в своем выступлении заявила, что американская и китайская «гора заимствований» оказывает давление на весь мир. «Наши прогнозы указывают на неумолимое сочетание низкого роста и высокого долга <...>. Правительства должны работать над сокращением долга и восстановлением буферов для следующего шока — который обязательно наступит, и, возможно, раньше, чем мы ожидаем», — сказала она.

Экономисты МВФ не исключают, что на фоне повышения уровня задолженности и неопределенности в системно значимых США и Китае свою ключевую ставку на следующем заседании может повысить в том числе ЦБ России, тогда как ЦБ Канады и Китая, вероятно, ненамного снизят ее.

Внешний долг России впервые с 2006 года опустился ниже $300 млрд
Экономика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку с 18 до 19% годовых в середине сентября. При этом регулятор отметил, что для снижения инфляционных рисков требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. На среднесрочном горизонте «баланс рисков для инфляции существенно смещен в сторону проинфляционных», добавили в ЦБ.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в том же месяце не исключила продолжение политики повышения ставки. Регулятор отмечал, что годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогноз (6,5–7%). Однако с учетом проводимой денежно-кредитной политики в следующем году инфляция, как ожидает ЦБ, снизится до 4–4,5%.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
фискальная нагрузка МВФ Долги США Китай Россия ключевая ставка
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