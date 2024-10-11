Внешний долг России впервые с 2006 года опустился ниже $300 млрд

Внешний долг России с начала 2024 года снизился на $24,5 млрд и составил $293,4 млрд, - это минимальный показатель с 2006 года. Самый высокий уровень внешнего долга страны был зафиксирован в июле 2014 года — $732 млрд

Фото: Олег Яковлев / РБК

Внешний долг России впервые с 2006 года опустился ниже $300 млрд, свидетельствуют данные Центробанка.

«По оценке Банка России, внешний долг России по состоянию на 1 октября 2024 года составил $293,4 млрд», — говорится в сообщении регулятора.

С начала текущего года долг снизился на $24,5 млрд, или на 7,7%. Это самое минимальное значение с 2006 года, когда он составлял $269,5 млрд.

Внешний долг — это суммарные денежные обязательства страны, выражаемые суммой, подлежащей возврату внешним кредиторам в определенную дату. То есть общая задолженность страны по внешним займам и невыплаченным по ним процентам Самый высокий показатель внешнего долга России был зафиксирован в июле 2014 года — более $732 млрд, после чего он начал постепенно снижаться.

Как отмечается в комментарии ЦБ, динамика показателя внешнего долга определялась преимущественно сокращением обязательств в прочих секторах экономики (по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования.

Внешняя задолженность прочих секторов экономики снизилась за третий квартал на $11,1 млрд, или на 6,5%, до $160,9 млрд, за девять месяцев она уменьшилась на $29,5 млрд, или на 15,5%, со $190,4 млрд.

Международные резервы России по состоянию на 4 октября составляли 629,9 млрд долларов США, сократившись за неделю на $3,7 млрд США, или на 0,6%, главным образом за счет отрицательной переоценки.