ЦБ назвал способ снизить инфляцию
Чтобы обеспечить снижение инфляции к целевому темпу в 4%, требуется дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику и обеспечить более сдержанный рост спроса, говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.
«Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», — говорится в сообщении.
ЦБ отмечает, что годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогноз (6,5–7%). Однако с учетом проводимой денежно-кредитной политики в следующем году инфляция, как ожидает регулятор, снизится до 4–4,5%.
Центробанк предупредил о том, что для снижения инфляционных рисков требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, 13 сентября, когда поднял ключевую ставку до 19%. ЦБ допустил тогда дальнейшее повышение ставки. На среднесрочном горизонте «баланс рисков для инфляции существенно смещен в сторону проинфляционных», добавил регулятор.
Нынешняя ключевая ставка находится на пике после рекордного значения 20% в феврале 2022 года.
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