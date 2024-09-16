 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

ЦБ назвал способ снизить инфляцию

ЦБ заявил о необходимости ужесточить политику для борьбы с инфляцией
ЦБ заявил, что для снижения инфляции до целевого темпа в 4% требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Три дня назад регулятор поднял ключевую ставку до 19% — пика с февраля 2022 года
Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка РФ
Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка РФ (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Чтобы обеспечить снижение инфляции к целевому темпу в 4%, требуется дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику и обеспечить более сдержанный рост спроса, говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.

«Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», — говорится в сообщении.

ЦБ отмечает, что годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогноз (6,5–7%). Однако с учетом проводимой денежно-кредитной политики в следующем году инфляция, как ожидает регулятор, снизится до 4–4,5%.

Набиуллина назвала главный внутренний риск для экономики России
Экономика
Эльвира Набиуллина

Центробанк предупредил о том, что для снижения инфляционных рисков требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, 13 сентября, когда поднял ключевую ставку до 19%. ЦБ допустил тогда дальнейшее повышение ставки. На среднесрочном горизонте «баланс рисков для инфляции существенно смещен в сторону проинфляционных», добавил регулятор.

Нынешняя ключевая ставка находится на пике после рекордного значения 20% в феврале 2022 года.

В Красноярске завели дело о миллиардном хищении у Минобороны

Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима

Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

Что известно о подозреваемом в попытке покушения на Дональда Трампа

В Подмосковье на продажу выставлен дом-слон

Цены на кофе взлетели до максимума за 13 лет

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

ЦБ предложил субсидировать выход компаний на рынок капитала

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Центробанк ключевая ставка денежно-кредитная политика
Материалы по теме
Центробанк повысил ключевую ставку до 19% годовых
Финансы
Песков анонсировал особое поручение Путина по борьбе с инфляцией
Экономика
Набиуллина назвала главный внутренний риск для экономики России
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 101,28 (+0,48) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 91,14 (+0,21) Инвестиции, 17:49
Чемпион КХЛ проиграл четвертый матч подрядСпорт, 21:36
В ЦСКА объяснили отстранение вратаря Помазуна близостью матча с «Зенитом»Спорт, 21:24
Сервис аренды самокатов оштрафовал москвича на ₽100 тыс. за езду вдвоемОбщество, 21:20
ЦБ назвал способ снизить инфляциюЭкономика, 21:14
К дому отца Дани Милохина бросили коктейль Молотова и «записку про СВО»Общество, 21:14
Каноист Коровашков заявил, что конкуренты могли подмешать ему допингСпорт, 20:53
ФСБ задержала нижегородца за связь с запрещенным подразделением ВСУПолитика, 20:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Российский вратарь клуба НХЛ перенес операцию на спинеСпорт, 20:28
Абхазия увидела в словах основателя «Грузинской мечты» путь к мируПолитика, 20:26
Грузия на две недели введет ограничения на единственном КПП с РоссиейОбщество, 20:08
Землетрясение застало президента Молдавии Санду в студии телеканалаПолитика, 19:58
«Питтсбург» продлил контракт с 37-летним Сидни КросбиСпорт, 19:53
Генсек НАТО ответил на заявление Путина об участии блока в конфликтеПолитика, 19:32
После обыска в хостеле со 108 мигрантами их отправили на проверкуОбщество, 19:30