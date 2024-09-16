ЦБ назвал способ снизить инфляцию

ЦБ заявил о необходимости ужесточить политику для борьбы с инфляцией

ЦБ заявил, что для снижения инфляции до целевого темпа в 4% требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Три дня назад регулятор поднял ключевую ставку до 19% — пика с февраля 2022 года

Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка РФ (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Чтобы обеспечить снижение инфляции к целевому темпу в 4%, требуется дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику и обеспечить более сдержанный рост спроса, говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.

«Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», — говорится в сообщении.

ЦБ отмечает, что годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогноз (6,5–7%). Однако с учетом проводимой денежно-кредитной политики в следующем году инфляция, как ожидает регулятор, снизится до 4–4,5%.

Центробанк предупредил о том, что для снижения инфляционных рисков требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, 13 сентября, когда поднял ключевую ставку до 19%. ЦБ допустил тогда дальнейшее повышение ставки. На среднесрочном горизонте «баланс рисков для инфляции существенно смещен в сторону проинфляционных», добавил регулятор.

Нынешняя ключевая ставка находится на пике после рекордного значения 20% в феврале 2022 года.