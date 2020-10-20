Сбербанк сообщил об «уходящих в спячку» потребителях

Россияне стали чаще тратиться на еду и лекарства и меньше интересоваться сервисами и услугами, сообщили эксперты Сбербанка. Спрос на авиабилеты упал более чем наполовину, а на кафе и салоны красоты — более чем на четверть

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Российские потребители постепенно «уходят в спячку», как это было во время весеннего карантина из-за распространения COVID-19, говорится в исследовании «СберИндекс».

По данным аналитиков, на прошлой неделе, с 12 по 18 октября, потребительские расходы россиян вновь существенно сократились — на 2,8% по сравнению с прошлым годом.

Граждане стали чаще тратиться на еду и лекарства и меньше интересоваться сервисами и услугами, как это было в апреле-мае, когда в стране действовал режим выходных дней, отметили эксперты.

Так, падение трат в сфере услуг впервые с лета превысило 20% год к году. Спрос на авиабилеты упал на 54,1%, на отели — на 66,4%, на кафе и рестораны — на 27%, на салоны красоты — на 26,6%, говорится в исследовании.