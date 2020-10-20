Сбербанк сообщил об «уходящих в спячку» потребителях

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 77,78 (-0,15) Инвестиции, 12:44
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 91,56 (+0,25) Инвестиции, 12:44
Суд обратил в доход государства 32,5 млрд руб. Абызова Общество, 18:23 Чубайс предложил бороться с сосульками с помощью нагревающейся пленки Общество, 18:13 Как коронакризис отразился на организации мероприятий Партнерский материал, 18:10 «Аэрофлот» ответил на данные США об участии сотрудников в контрабанде Бизнес, 18:05 Баскетбольный «Зенит» не сыграет третий матч в Евролиге из-за COVID-19 Спорт, 18:03 В Госдепе заявили о готовности «немедленно» провести переговоры по СНВ Политика, 18:01 Управляющим высочайшего здания Москвы пригрозили штрафом из-за удаленки Недвижимость, 17:57 В Москве задержали изнасиловавшего клиентку таксиста Общество, 17:50 Медведев предложил продолжить обсуждение четырехдневной рабочей недели Общество, 17:47 Bugatti анонсировала премьеру таинственной новинки Авто, 17:46 От базовых вещей до модных хобби: гид по мужскому стилю РБК и Frame Moscow, 17:40 Сбербанк сообщил об «уходящих в спячку» потребителях Экономика, 17:36 Telegram-канал Nexta после решения суда сменил название и логотип Политика, 17:35 Оперативный штаб сообщил о закрытии МГТУ им. Баумана из-за больных COVID Общество, 17:33
Пандемия коронавируса ,  
0 

Сбербанк сообщил об «уходящих в спячку» потребителях

Россияне стали чаще тратиться на еду и лекарства и меньше интересоваться сервисами и услугами, сообщили эксперты Сбербанка. Спрос на авиабилеты упал более чем наполовину, а на кафе и салоны красоты — более чем на четверть
Сбербанк SBER ₽209,66 +3,39% Купить
Сбербанк SBERP ₽196,58 +1,85% Купить
Фото:Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российские потребители постепенно «уходят в спячку», как это было во время весеннего карантина из-за распространения COVID-19, говорится в исследовании «СберИндекс».

По данным аналитиков, на прошлой неделе, с 12 по 18 октября, потребительские расходы россиян вновь существенно сократились — на 2,8% по сравнению с прошлым годом.

Граждане стали чаще тратиться на еду и лекарства и меньше интересоваться сервисами и услугами, как это было в апреле-мае, когда в стране действовал режим выходных дней, отметили эксперты.

Сбербанк зафиксировал ускорение сокращения расходов россиян из-за COVID
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Так, падение трат в сфере услуг впервые с лета превысило 20% год к году. Спрос на авиабилеты упал на 54,1%, на отели — на 66,4%, на кафе и рестораны — на 27%, на салоны красоты — на 26,6%, говорится в исследовании.

Также россияне стали реже есть вне дома и чаще заказывать еду онлайн. Число клиентов в ресторанах и кафе Москвы за указанный период упало на 22% по сравнению с последней неделей сентября, в России — на 6%. Средний чек сократился на 3%, из-за чего оборот заведений упал почти на четверть.

Сбербанк сообщил о «затухании» восстановления потребительского спроса
Общество
Фото:Павел Кассин / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Почему топ-менеджеры крупнейших банков мечтают вернуть всех в офисы Как запоздалый выход iPhone ударит по поставщикам Apple Книжная полка от McKinsey: что читали лидеры летом 2020 года

Пассажиропоток по сравнению с концом сентября уменьшился на 10%, сообщил «СберИндекс». Спрос на такси снизился на 3,2%, на топливо — на 4,6%.

Также вновь в последние две недели стало сокращаться число активных бизнесов, причем во всех сегментах, отметили эксперты. По их информации, число работающих непродовольственных торговых точек так и не восстановилось до февральского уровня — до прихода пандемии коронавируса в Россию.

В начале октября Сбербанк спрогнозировал пики заболеваемости COVID-19 в России. Согласно расчетной модели, независимо от того, будут ли жители соблюдать, редко нарушать защитные меры или вести себя как обычно, пик заражаемости COVID-19 придется на 8 ноября. Однако суточный прирост заболевших будет разным — 16,8 тыс., 17,6 тыс. и 23,3 тыс. человек соответственно. 

20 октября в России впервые выявили более 16 тыс. заразившихся за сутки. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 1,43 млн случаев COVID-19.

Автор
Виктория Полякова
потребительские расходы коронавирус Сбербанк
Материалы по теме
Сбербанк начал выплату рекордных в России дивидендов
Финансы
В НИИ Роспотребнадзора заявили о скором пике распространения COVID-19
Общество
Сбербанк зафиксировал ускорение сокращения расходов россиян из-за COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter